Antes del conteo final comando de Kast celebra y derecha raya la cancha a “nueva oposición”

En el comando de José Antonio Kast el clima fue de triunfo antes incluso de que terminara el conteo oficial. La convicción de una victoria amplia se instaló temprano y abrió paso a un mensaje que la derecha comenzó a instalar de inmediato: con Kast en La Moneda, la izquierda deberá redefinir su rol y ejercer una oposición “constructiva”.

El republicano, abogado de 59 años, se encamina a convertirse en el Presidente número 35 de Chile con un respaldo cercano al 60% de los votos, un resultado que en su sector comparan con el plebiscito constitucional de 2022. Kast se impone —hasta ahora— en todas las regiones del país, con holgura en La Araucanía —donde superó el 70%— y con triunfos también en zonas adversas como el norte y Coquimbo, donde Jeannette Jara había puesto énfasis en su campaña.

Mientras en la izquierda comenzaba la autocrítica tras una de sus peores derrotas desde 1990, en la derecha el tono fue de orden y advertencia. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, llamó a “no repetir la experiencia” del segundo gobierno de Sebastián Piñera. “La oposición no existe para decirle que no a todo. Durante el gobierno de Piñera fue destructiva y decepcionó”, afirmó camino al comando de Kast, esperando que “al menos una parte” del nuevo bloque opositor actúe “de manera patriótica”.

En el entorno de Kast interpretan el resultado como algo más que un cambio de gobierno: creen haber ganado el eje de la discusión política. Seguridad, migración y crecimiento marcaron la campaña y forzaron a Jara a replegar propuestas estructurales de la primaria, como la nacionalización del cobre y el litio. El propio comando ganador ya proyecta los primeros pasos del nuevo ciclo: un gabinete que podría anunciarse a inicios de enero, un “gobierno de emergencia” para los primeros meses y un foco inmediato en seguridad y control migratorio.