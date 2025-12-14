Publicidad
Elecciones 2025
Evacúan local de votación en Valparaíso por aviso de bomba Elecciones 2025 Pantallazo

Evacúan local de votación en Valparaíso por aviso de bomba

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Un aviso telefónico al 133 obligó a evacuar el colegio Eleuterio Ramírez de Valparaíso, donde funcionaba un local de votación, activándose un operativo del GOPE para revisar el recinto.

Carabineros evacuó un local de votación en Valparaíso tras un aviso de bomba realizado por un llamado anónimo al 133. El procedimiento se desarrolló en el colegio Eleuterio Ramírez, donde personal especializado del GOPE efectuó la revisión del establecimiento mientras se aplicaron los protocolos de seguridad.
Debido a un aviso de bomba, Carabineros evacuó este domingo un local de votación en Valparaíso.

El hecho ocurrió en el colegio Eleuterio Ramírez, ubicado en la parte alta de la ciudad, luego de que un hombre realizara un llamado anónimo al número 133 alertando sobre la presunta instalación de un artefacto explosivo al interior del recinto.

Tras recibir el aviso, personal policial concurrió al lugar e inició de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, procediendo al desalojo preventivo del establecimiento.

En el lugar se desplegó personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), que efectuó una revisión completa del colegio para verificar la veracidad de la amenaza.

La general Patricia Vásquez, jefa de zona de Carabineros en la Región de Valparaíso, indicó que el operativo se desarrolló de forma controlada. Señaló que el despliegue policial se estaba realizando “de manera pacífica y ordenada”, mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes para resguardar la seguridad de las personas y del proceso electoral.

