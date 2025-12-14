Camila Vallejo y mensaje de aplicación de Lipigas sobre Kast: “Es un hecho grave”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, durante un punto de prensa esta jornada, fue consultada sobre el mensaje enviado por la app de Lipigas en donde llamaban a votar por José Antonio Kast.

“Es un hecho grave, no es simplemente una paloma mal puesta en la vía pública, se trata del uso de datos personales”, señaló tajante.

Esto, “tiene que investigar el Servel y también la empresa, que ha dicho públicamente que fue hackeada, y por lo tanto nos imaginamos que tiene que iniciar las acciones legales correspondientes”.

“Hacerlo fuera del período electoral, incumple la ley. Eso ya es grave, pero cuando se usan los datos personales para incumplir la ley, eso le suma una gravedad”, apuntó.

Voto informado

Luego de emitir su voto en la comuna de La Reina, Vallejo además llamó a la ciudadanía a votar informada “y poder definir los destinos de nuestro país los próximos cuatro años”, según Emol.

Asimismo, aseguró que el traspaso de Gobierno será “tranquilo, republicano, resguardando la tradición democrática que ha primado en todos los traspasos de mando en democracia”.

En este sentido, Vallejo puntualizó que en pocas horas más el Presidente se dirigirá al Palacio de la Moneda donde esperará los resultados, y luego se comunicará con quien gane y con quien pierda la elección.

“Esa comunicación va a ser transmitida públicamente, una llamada que va a ser respetuosa como corresponde”, afirmó.

Consultada respecto a cómo serán los últimos meses de Gobierno de Gabriel Boric, la vocera señaló que “por mandato del Presidente se gobierna hasta el último momento (…) todavía hay muchas dificultades que viven los ciudadanos y que tenemos que enfrentar”.