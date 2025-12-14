Gobierno condenó ataque armado en Australia que dejó al menos 12 fallecidos

El Gobierno de Chile condenó este domingo el ataque armado perpetrado en la playa de Bondi Beach, en Sídney, Australia, que dejó al menos 12 personas fallecidas y numerosos heridos durante la celebración judía de Jánuca.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores transmitió sus condolencias al país oceánico y a las familias afectadas. “El Gobierno de Chile transmite su más sentido pésame al Gobierno y al pueblo de Australia, y envía sus condolencias a las familias de las víctimas, así como su solidaridad con los heridos y a todos quienes se han visto afectados”, señaló la Cancillería.

En el mismo texto, el Ejecutivo expresó su respaldo a la comunidad judía. “También expresa su solidaridad con la comunidad judía, tanto en Australia como en el resto del mundo”, indicó la cartera encabezada por el canciller Alberto van Klaveren.

Asimismo, el Gobierno manifestó un rechazo categórico al hecho de violencia. “Chile condena enérgicamente este acto de violencia injustificado y rechaza cualquier forma de extremismo y expresión de odio”, concluyó el comunicado oficial.