Jara tras votar: adelanta que tiene a su gabinete y que “Chile nos necesita a todos”

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC), emitió su voto este domingo en el Liceo Poeta Federico García Lorca, en la comuna de Conchalí, instancia en la que realizó un llamado a la unidad y adelantó que ya cuenta con un equipo preparado para asumir el gobierno en caso de resultar electa.

Tras sufragar, Jara recordó hitos de su trayectoria reciente, como la aprobación de la reforma de pensiones, la primaria de la centroizquierda y la primera vuelta presidencial. “Ahora los chilenos y chilenas tienen que hablar. Espero que tengamos un mejor futuro para Chile. Chile nos necesita a todas y todos. No hay gente que sobra, no tenemos que excluir”, afirmó.

Consultada por la polémica generada por mensajes difundidos el día de la elección vinculados a Lipigas, la candidata sostuvo que “creo que cuando en una elección el mismo día se envían mensajes a favor de un candidato, es un problema”. Añadió que “sobre los hechos en particular, hay que investigar”.

Respecto de la conformación de su eventual gabinete, Jara señaló que, de ganar la elección, iniciará el proceso de inmediato. “Mañana mismo voy a iniciar con las conversaciones”, dijo, subrayando que no se puede llegar al 11 de marzo sin preparación previa. “Hoy estamos en escrutinio público. En nuestro caso tenemos un gran equipo, con mucha experiencia. No se puede partir el 11 de marzo improvisando. Otra cosa es gobernar. Para gobernar se requiere experiencia, oficio y capacidad de trabajo”, afirmó.

Finalmente, al ser consultada por el legado del actual gobierno, Jara fue cauta y marcó distancia. “Para hablar del legado del Gobierno, lo pertinente es que hable el gobierno. Puedo hablar de lo que hice como ministra, pero el legado lo tiene que ver el gobierno”, concluyó.