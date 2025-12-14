Jeannette Jara tras resultado adverso en balotaje: “la derrota siempre es breve”

Jeannete Jara, la candidata de Unidad por Chile hizo su primer discurso tras la derrota, y luego de haber llamado a José Antonio Kast para felicitarlo por su triunfo.

En medio de gritos de apoyos, hizo su discurso, señalando que “seguiré trabajando por Chile”. “Nos toca ser oposición”, admitió la exministra del Trabajo, además de señaló que tienen “una fuerza política que debemos cuidar”.

Entre los vítores y cánticos de sus partidarios, la candidata reforzó la posición del conglomerado: “la derrota siempre es breve”. Agregó que mañana mismo comenzarán a trabajar por un Chile “más justo” y “más igualitario”.

Al mismo tiempo hizo un llamado al presidente electo, José Antonio Kast, señalando que en todo lo que una y sirva a Chile encontrará su apoyo y en todo lo que no sirva al país encontrará su oposición.

Más temprano por X

Más temprano y través de redes sociales, Jara informó que se había comunicado con Kast para felicitarlo y desearle éxito en el nuevo ciclo político. “La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile”, escribió, marcando un cierre institucional a una campaña intensa y altamente polarizada.

En su mensaje, la exaspirante a La Moneda también tuvo palabras para quienes respaldaron su candidatura. “A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”, señaló, dejando claro que el sector no se replegará del escenario político ni social.

Según los resultados oficiales entregados por el Servicio Electoral (Servel), con un 57% de las mesas escrutadas, Kast alcanzó un 59,1% de los votos, una ventaja sólida que se mantuvo estable a lo largo del conteo. El resultado confirmó lo que anticipaban las encuestas previas y selló el vuelco respecto de la primera vuelta, donde Jara había logrado la primera mayoría relativa.

Tras conocerse el desenlace, en el oficialismo comenzaron las evaluaciones internas sobre el resultado electoral y el nuevo escenario que se abre con la llegada de la derecha republicana a La Moneda, en una jornada marcada por alta participación ciudadana.

Con la elección ya definida, el calendario institucional avanza sin pausa. El cambio de mando está fijado para el 11 de marzo de 2026, día en que José Antonio Kast asumirá la Presidencia de la República y en que también se concretará la renovación total de la Cámara de Diputados y la renovación parcial del Senado.