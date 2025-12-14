La fiesta de la democracia vive su balotaje: a las 8:00 las mesas comenzaron a constituirse

Este domingo 14 de diciembre, a las 8:00, comenzó la segunda vuelta de la elección presidencial, instancia en la que la ciudadanía debe elegir al nuevo Mandatario que ejercerá el cargo durante los próximos cuatro años.

La contienda enfrenta a la candidata oficialista Jeannette Jara (PC) y al abanderado opositor José Antonio Kast (Partido Republicano), quienes obtuvieron las dos primeras mayorías en los comicios de noviembre. Jara votará en la comuna de Conchalí, mientras que Kast lo hará en Paine, tal como ocurrió en la primera vuelta.

De acuerdo con el Servicio Electoral, el padrón electoral supera los 15 millones de personas, quienes mantienen los mismos locales de votación de la primera vuelta. En el país se deben constituir 40.473 mesas, las que comenzaron a instalarse a las 8:00 horas y podrán funcionar hasta las 18:00, siempre que no queden electores esperando para sufragar. Los vocales de mesa designados en la elección anterior deben cumplir nuevamente esta función.

El voto en esta segunda vuelta es obligatorio. Quienes no concurran a votar y no presenten un justificativo arriesgan multas que van desde 0,5 a 1,5 UTM, mientras que los vocales que no se presenten sin excusa válida se exponen a sanciones de entre 2 y 8 UTM.

En el extranjero, 160.935 chilenos están habilitados para votar en 426 mesas distribuidas en 64 países, siendo Nueva Zelanda uno de los primeros en iniciar el proceso debido a la diferencia horaria.

Durante la jornada, Carabineros informó que ya se han registrado más de 132 mil excusas para no votar a través de Comisaría Virtual, de las cuales cerca de 19 mil han sido validadas de manera presencial en unidades policiales.