[Lo+Leído] Muñeca Bielorrusa: Codelco pide que Migueles, Vargas y Lagos paguen $17 mil millones

Codelco presentó una ofensiva judicial en la investigación de la denominada trama bielorrusa, buscando la recuperación de los recursos pagados irregularmente al consorcio Belaz Movitec (CBM).

La estatal solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretar medidas cautelares sobre el patrimoniode los imputados Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes se encuentran en prisión preventiva.

Codelco afirma que las irregularidades atribuidas a la exministra Ángela Vivanco y a los abogados Vargas y Lagos obligaron a la empresa a pagar un total de $17.176.977.730 a favor de CBM.

La minera sostiene que las maniobras corresponden a un “círculo cerrado de corrupción: cohecho, soborno y lavado de activos” que resultó en el detrimento económico directo de Codelco y el enriquecimiento ilícito de los imputados.