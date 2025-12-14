[Lo+Leído] Muñeca Bielorrusa: Codelco pide que Migueles, Vargas y Lagos paguen $17 mil millones
Codelco solicitó medidas cautelares para asegurar bienes de los imputados por la trama bielorrusa, afirmando que “el daño patrimonial extraordinario… vuelve imprescindible la adopción urgente de las medidas precautorias”, por un total cercano a $17 mil millones.
-
Codelco presentó una ofensiva judicial en la investigación de la denominada trama bielorrusa, buscando la recuperación de los recursos pagados irregularmente al consorcio Belaz Movitec (CBM).
-
La estatal solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretar medidas cautelares sobre el patrimoniode los imputados Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes se encuentran en prisión preventiva.
-
Codelco afirma que las irregularidades atribuidas a la exministra Ángela Vivanco y a los abogados Vargas y Lagos obligaron a la empresa a pagar un total de $17.176.977.730 a favor de CBM.
-
La minera sostiene que las maniobras corresponden a un “círculo cerrado de corrupción: cohecho, soborno y lavado de activos” que resultó en el detrimento económico directo de Codelco y el enriquecimiento ilícito de los imputados.
-
El detalle de las medidas cautelares solicitadas incluye la retención de fondos bancarios, la prohibición de celebrar actos y contratos sobre propiedades y sociedades, y el embargo de vehículos, buscando garantizar una futura indemnización.
