¿Por qué la Corte Suprema ordenó el bloqueo a nivel nacional de casinos online sin licencia?

La Corte Suprema de Chile bloqueó el acceso a plataformas de apuestas online que no tienen una “autorización legal expresa” del Estado chileno y así le puso un reloj con contador al debate parlamentario, con magros avances año a año.

El fallo, que responde a un recurso interpuesto por la Lotería de Concepción, marcó en rojo y con resaltador el hecho de que el país no cuenta con una legislación ad hoc. Por ese motivo, el 83% del tráfico de apuestas en el país quedó en un “limbo legal”, entre la medida judicial y una discusión parlamentaria que todavía no se resuelve.

A continuación, todos los detalles de una medida que implosionó al mercado y tiene la capacidad de acelerar el trámite para que los casinos online legales en Chile operen finalmente bajo un marco regulatorio firme.

¿Cuáles son los juegos que no tienen “autorización expresa” del Gobierno para operar?

La Lotería de Concepción denunció la presencia de sitios extranjeros captando jugadores y dinero sin licencia, compitiendo de forma directa con las pocas entidades autorizadas, y así desencadenó una batalla legal que llegó hasta el máximo tribunal.

El desenlace de la denuncia fue que la Corte declaró en octubre del 2025 que los juegos online, por regla general, están prohibidos salvo autorización legal expresa.

Eso quiere decir que la única oferta reconocida por la ley en Chile se reduce a la Lotería de Concepción, la Polla Chilena, las apuestas hípicas, los casinos físicos y sorteos benéficos. Todo lo que no forma parte de ese listado podría entrar bajo el paraguas de “actividad irregular”.

La situación terminó de escalar cuando el 29 de septiembre, la Tercera Sala Constitucional ordenó a los proveedores de internet bloquear el acceso a plataformas de apuestas sin permiso.

La sentencia no establecía un calendario preciso, pero sí la obligación y por eso Claro, Entel, GTD, Movistar, WOM y VTR fueron notificados e instados a acatar la medida a fines de noviembre.

Visiones encontradas y una medida con la capacidad de cambiarlo todo

Chile no cuenta con una legislación que determine cuál es la forma de obtener una licencia para los juegos en línea y cuáles son los impuestos que los operadores deben pagar a nivel nacional. Por lo tanto, durante los últimos años, en los que el proyecto de ley ha avanzado con lentitud en el Congreso, el debate social (y legal) ha sido encarnizado.

Por ejemplo, Manuel Zárate Campos, jefe de la división jurídica de la Superintendencia de Casinos de Juego, considera que el fallo de la Corte Suprema marca un antes y un después, ya que, en sus palabras, la sentencia reafirma que los juegos online están prohibidos salvo autorización legal expresa y destaca que solo existen unas pocas actividades autorizadas bajo supervisión legal.

Según Zárate, el proyecto de ley actualmente en tramitación incluso contempla facultar a la futura Superintendencia para ordenar bloqueos sin necesidad de intervención judicial.

Sin embargo, no todos comparten esta interpretación, sino que consideran que es urgente reanudar el trámite legal, para que el sector de los casinos pueda operar bajo un marco de reglas claro.

Carlos Baeza, abogado de la Agrupación de Apuestas en Línea, sostiene que la sentencia incurre en un error jurídico grave, dado que el argumento es que la resolución proviene de un recurso de protección en el que las plataformas no fueron parte y que el fallo limita su alcance a apenas doce direcciones web. Baeza también señala que no existe en Chile una norma expresa que declare no legales las apuestas online, por lo que se encuentran en una “zona gris”.

Mientras la Justicia avanza, el mercado mueve millones

Más allá del debate judicial o de la legalidad de los sitios, el negocio sigue creciendo. La misma Superintendencia de Casinos de Juego reconoce que desde Chile se puede acceder a alrededor de novecientos sitios vinculados a juegos online, lo cual constituye un mercado que genera entre ciento treinta y ciento setenta millones de dólares anuales.

El volumen de mercado crece año a año y, de hecho, un estudio elaborado por la Universidad de Santiago junto a la Corporación Juego Responsable indica que el juego forma parte de las costumbres en Chile.

En la encuesta, uno de cada siete chilenos confirmó que ha apostado al menos una vez, mientras que el 72% de los encuestados admitió que ha comprado boletos de lotería en algún momento.

Uno de cada cinco adultos en Chile jugó en máquinas tragamonedas físicas. Números que revelan la magnitud del fenómeno y que se suman a las cifras que manejan las casas de apuestas.

Entre agosto y septiembre de 2025 hubo 40,6 millones de visitas a sitios que ahora podrían ser bloqueados. Durante el mismo período, las dos casas legales recibieron apenas 8,25 millones de accesos.

¿Y cómo es el mercado de juegos en Chile?

Para entender por qué las plataformas “no autorizadas expresamente” tuvieron hasta 5 veces más tráfico que las autorizadas, hay que observar también las preferencias de los jugadores chilenos.

Las tragamonedas son el juego preferido de los chilenos, tanto por su funcionamiento simple como por la posibilidad de obtener premios altos en poco tiempo, un fenómeno que se repit en la región y en todo el mundo, con contadas excepciones.

Según datos de la industria, otros juegos que tienen relativa popularidad en Chile (siempre después de los slots) son la ruleta, el blackjack, el póker y el bingo. Entre las apuestas deportivas triunfa el fútbol. Otro dato de la industria, aunque no unificado, ya que no existe un organismo oficial que lo releve, es que los jugadores suelen participar en solitario y a su propio ritmo, lo que explica el crecimiento de los formatos online.

Sin embargo, con los bloqueos en marcha, el acceso a estas opciones se reduce drásticamente y el tráfico acudía a estos sitios podría ahora derivarse a otras plataformas no autorizadas o incluso terminar siendo víctima de sitios “pantalla”, que emulan ser sitios de juego pero en realidad son gestados por organizaciones de ciberdelincuentes para el robo de datos.

¿Es plausible que Chile tenga su propia ley de juego online el año que viene?

El gobierno de Gabriel Boric ingresó al Congreso en 2022 un proyecto de ley para regular este ecosistema, limitar el acceso de grupos vulnerables y establecer mecanismos de recaudación fiscal. Sin embargo, el trámite sigue sin avances mayores desde agosto del 2025.

El seis de agosto, la Comisión de Hacienda del Senado concluyó el análisis en general del proyecto que regulará el desarrollo de plataformas de apuestas en línea. Tras varias audiencias con distintos sectores (desde operadores hasta expertos en salud pública), la comisión aprobó la iniciativa en general y la remitió a la Sala.

El objetivo del proyecto es crear un mercado competitivo, que proteja la fe pública y resguarde la salud de los que participan en el sector del juego. El texto, identificado como Boletín 14.838-03, contiene setenta y cinco artículos permanentes y seis disposiciones transitorias.

Uno de los temas más sensibles discutidos en la comisión fue la compatibilidad de esta iniciativa con otra ley en trámite, denominada Subsistema de Inteligencia Económica, ya que esta última también aborda el juego y el crimen organizado.

El Ejecutivo afirmó que no existe contradicción entre ambos proyectos y se comprometió a recoger las preocupaciones parlamentarias durante el debate en particular, lo cual también estaría estirando los plazos y por eso hay quienes ponen en duda que la resolución sea posible en los próximos meses.

¿Cuáles son las opciones posibles para los jugadores chilenos frente a este panorama?

Actualmente, en Chile hay solamente dos operadores plenamente legales, la Lotería de Concepción y la Polla Chilena de Beneficencia. Por hacer una comparación, en España el número de operadores con licencia para el juego online es de 77 empresas.

Cuando las empresas legales en Chile denunciaron una competencia desleal ante el tribunal, al observar cómo miles de sitios extranjeros captaban la mayor parte de los jugadores y del dinero sin aportar tributos locales, la Corte les dio la razón.

Entonces, se bloquearon los sitios internacionales de apuestas online, el 83% de los jugadores que participaban del mercado quedaron en un limbo y solo “se salvaron” los que participaban en la Lotería de Concepción y Polla Chilena.

Para los jugadores, eso significa que las opciones se reducen a esos dos operadores únicamente, lo cual quiere decir que hasta que avance el trámite legal en el Congreso, esa es la oferta disponible.

El mercado queda ahora en una situación todavía más gris en la que se encontraba anteriormente, ya que la industria opera en un estado frágil y desordenado, a la espera de una regulación que llegue a tiempo para ordenar una actividad masiva, popular y difícil de contener.

Un trámite parlamentario que avanza, pero a paso de “tortuga”

Lo que ocurre hoy en Chile no es que los usuarios estén cometiendo un delito, sino que se enfrentan a una situación que no tiene una definición legal, sino que sigue siendo una zona gris.

No existe aún una legislación clara sobre el juego online y el Proyecto de Ley de Apuestas continúa avanzando con lentitud en las comisiones de Economía y Hacienda, sin una fecha definitiva para su aprobación.

Mientras tanto, los proveedores de internet cumplen lo ordenado por la Corte Suprema y bloquean el acceso a los sitios que no tienen licencia.

Los jugadores, por su parte, ven reducido el abanico de opciones a solo dos plataformas legales, con menor variedad de productos, menos visibilidad y un volumen de juego muy inferior al que circulaba en los operadores internacionales.

La decisión de la Corte parece ser, por ahora, un parche. Tanto operadores como reguladores coinciden en que la solución real sólo puede derivar de una ley clara y pareja para todos.