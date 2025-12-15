Presidente electo Kast llega a La Moneda junto a integrantes de su círculo político más cercano

El Presidente electo José Antonio Kast llegó este lunes al Palacio de La Moneda para sostener su primera reunión oficial con el Presidente Gabriel Boric, dando inicio formal al proceso de cambio de mando que culminará el próximo 11 de marzo.

Kast arribó acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, y de cuatro figuras de su círculo más cercano, con quienes ha trabajado durante años y que hoy cumplen un rol estratégico en la fase de instalación de su futuro gobierno.

Antes de ingresar al edificio, Kast, junto con saludar a los presentes en la Plaza de la Constitución y a los carabineros de guardia en el frontis, agradeció la invitación del Mandatario y manifestó su expectativa de sostener “una conversación republicana”, señalando que Boric aún ejerce plenamente su rol presidencial y que este encuentro permitiría conocer de primera fuente las complejidades del ejercicio del poder.

La cita incluyó un recorrido por dependencias del palacio y reuniones privadas entre ambas delegaciones.

El círculo cercano

El grupo que acompañó al Presidente electo estuvo integrado por Claudio Alvarado, Jorge Quiroz, María Jesús Wulf y Arturo Squella.

Alvarado, militante de la UDI y exdiputado, es uno de los colaboradores políticos de mayor confianza de Kast y se perfila como eventual ministro de la Secretaría General de la Presidencia, dada su experiencia legislativa y su vínculo histórico con el Congreso.

Jorge Quiroz, economista y asesor de empresas, fue uno de los principales voceros económicos de la campaña y coordinó el diseño del programa en esa área, por lo que su nombre suena para asumir responsabilidades en el equipo económico del próximo gobierno.

María Jesús Wulf, socióloga y subdirectora del movimiento Acción Republicana, representa a una nueva generación del partido y ha trabajado en diagnósticos territoriales y estudios de opinión interna.

El cuarto integrante fue Arturo Squella, presidente del Partido Republicano y recientemente electo senador por la Región de Valparaíso, quien cumple un rol político clave en la articulación partidaria y parlamentaria del nuevo ciclo.

Por parte del Gobierno, Boric estuvo acompañado por los ministros Álvaro Elizalde (Interior), Macarena Lobos (Segpres), Camila Vallejo (Segegob) y Nicolás Grau (Hacienda), en una señal de continuidad institucional y coordinación administrativa de cara a la transición.