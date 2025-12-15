Renuncia director del Coordinador Eléctrico Nacional: cara visible del megapagón del 25F

A casi diez meses del megapagón que dejó sin suministro eléctrico a gran parte del país, el Coordinador Eléctrico Nacional abre una nueva etapa. Su director ejecutivo, Ernesto Huber, presentó su renuncia y dejará el cargo a partir del 31 de marzo de 2026, aunque seguirá al frente de la institución hasta esa fecha —o más allá, si el Consejo Directivo lo solicita— para garantizar una transición sin sobresaltos.

La decisión fue comunicada por el propio Huber al Consejo y luego formalizada mediante un comunicado público. En él, el organismo valoró su gestión y agradeció “el profesionalismo, la dedicación y el compromiso” del ejecutivo, quien estuvo casi cuatro años liderando el CEN en un período marcado por cambios internos profundos y por una creciente presión sobre el sistema eléctrico.

El punto de inflexión de su administración fue el apagón del 25 de febrero. Tras la emergencia, Huber se convirtió en una de las voces principales para explicar las causas de la falla, entregó antecedentes al Congreso y anunció una batería de medidas destinadas a evitar un evento similar en el futuro.

Más allá de la crisis, el balance del Consejo Directivo puso el acento en la modernización del organismo: una nueva estructura organizacional, la creación del Centro de Conocimiento como modelo interno de capacitación y ajustes operativos pensados para enfrentar los desafíos de la transición energética.

Con la renuncia ya sobre la mesa, el Coordinador Eléctrico Nacional iniciará un proceso de búsqueda de su próximo director ejecutivo a través de una empresa especializada, con foco en las competencias que exige la nueva etapa del sistema. “Los desafíos operacionales y de mercado seguirán aumentando en los próximos años”, advirtió Huber al confirmar su salida, subrayando que el sistema eléctrico ha debido adaptarse a un escenario cada vez más exigente.