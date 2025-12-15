Universidad Andrés Bello reconoce a Dorothy Pérez como figura del año en Premio al Mérito 2025

La Universidad Andrés Bello (UNAB) realizará la vigesimotercera edición de su Premio al Mérito 2025, distinción que, según señala la institución, reconoce la excelencia y el impacto de personas e instituciones en sus disciplinas y en distintos ámbitos del quehacer nacional-

En esta edición, la distinción de Figura del Año recayó en Dorothy Pérez, contralora general de la República. Para la UNAB, se trata de un reconocimiento a su liderazgo en la modernización del control público y su defensa de la transparencia y la probidad en la gestión estatal.

Y es que, desde su nombramiento en noviembre de 2024 como la primera mujer en encabezar la Contraloría, Pérez ha impulsado investigaciones de alcance nacional, destacándose por promover la rendición de cuentas, la eficiencia en el uso de recursos públicos y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización.

Junto a Dorothy Pérez, recibirán el Premio al Mérito UNAB 2025: la bioquímica Apolinaria García en Ciencias; el historiador Joaquín Fermandois en Humanidades y Ciencias Sociales; la ONG Enseña Chile, representada por su cofundador Tomás Recart, en Educación; la nadadora extrema Bárbara Hernández en Deporte y Bienestar; y la gestora cultural Carmen Gloria Larenas en Arte y Cultura.

El jurado encargado de seleccionar a los premiados lo preside el rector UNAB, Julio Castro, acompañado en esta oportunidad por Claudio Bravo, exarquero, capitán de la Selección Nacional de Fútbol y Premio al Mérito UNAB 2024, en la categoría Deporte y Bienestar; Joyce Huberman, decana de la Facultad de Odontología de la Universidad Andrés Bello; Ernesto Tironi, destacado economista y académico universitario y Víctor Fajardo, químico, académico y ex rector de la Universidad de Magallanes.

Los galardonados:

Dorothy Pérez: Abogada de la Universidad de Chile, con magísteres en Gestión, Control y Políticas Públicas. Ha desarrollado gran parte de su carrera en la Contraloría General de la República, donde se desempeñó como abogada, contralora regional, jefa de la División Jurídica y subcontralora general.

Abogada de la Universidad de Chile, con magísteres en Gestión, Control y Políticas Públicas. Ha desarrollado gran parte de su carrera en la Contraloría General de la República, donde se desempeñó como abogada, contralora regional, jefa de la División Jurídica y subcontralora general. Apolinaria García: Bioquímica y doctora en Ciencias Biológicas, académica de la Universidad de Concepción y directora del Laboratorio de Patogenicidad Bacteriana. Desarrolló el primer probiótico patentado en Chile orientado a la prevención del cáncer gástrico.

Bioquímica y doctora en Ciencias Biológicas, académica de la Universidad de Concepción y directora del Laboratorio de Patogenicidad Bacteriana. Desarrolló el primer probiótico patentado en Chile orientado a la prevención del cáncer gástrico. Joaquín Fermandois : Historiador e intelectual público, profesor emérito de la Universidad Católica y titular de la Universidad San Sebastián, presidente de la Academia Chilena de la Historia. Autor de libros sobre historia contemporánea y política chilena.

: Historiador e intelectual público, profesor emérito de la Universidad Católica y titular de la Universidad San Sebastián, presidente de la Academia Chilena de la Historia. Autor de libros sobre historia contemporánea y política chilena. Enseña Chile: Organización sin fines de lucro que forma profesionales para enseñar en colegios de alta vulnerabilidad, impactando a más de 300.000 estudiantes desde su creación.

Organización sin fines de lucro que forma profesionales para enseñar en colegios de alta vulnerabilidad, impactando a más de 300.000 estudiantes desde su creación. Bárbara Hernández : Nadadora extrema, campeona mundial en aguas gélidas y ultramaratones acuáticas sin traje de neopreno, con 4 Récords Guinness.

: Nadadora extrema, campeona mundial en aguas gélidas y ultramaratones acuáticas sin traje de neopreno, con 4 Récords Guinness. Carmen Gloria Larenas: Gestora cultural, directora general del Teatro Municipal de Santiago desde 2019, primera mujer en ocupar ese cargo, con amplia trayectoria en formación de audiencias y programación artística.

“En un contexto donde la confianza en las instituciones es clave para avanzar, donde la educación y la ciencia son pilares para nuestro desarrollo, donde la cultura y el deporte cumplen un rol clave en la cohesión del tejido social, creemos que el mérito y la excelencia en estas áreas deben ser destacadas. Y al mismo tiempo inspiramos a que otros se sumen para recorran estos caminos, y hacer de Chile un país que avanza hacia mayor participación, igualdad de oportunidad, inclusión y desarrollo”, señala a través de un comunicado Julio Castro, rector de UNAB.

La ceremonia de premiación se realizará el miércoles 17 de diciembre a las 18:30 horas en el Salón Colonial del Campus Casona de Las Condes (Fernández Concha 700, Las Condes).