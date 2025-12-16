Publicidad
Sernageomin denuncia hackeo a sus plataformas digitales: descartan problemas en monitoreo volcánico

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Un ataque informático obligó a Sernageomin a suspender temporalmente sus plataformas digitales, aunque el organismo aseguró que el sistema de vigilancia volcánica sigue operando sin interrupciones y en coordinación con Senapred.

Sernageomin confirmó un hackeo que afectó su sitio web y aplicaciones de geología y minería, tras un secuestro de datos detectado el domingo. El servicio activó sus protocolos de seguridad y cerró sus plataformas. Aclaró que el monitoreo volcánico del OVDAS continúa funcionando con normalidad y anunció acciones legales por el ataque.
El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) informó este lunes que fue víctima de un ataque informático que afectó parte de sus plataformas digitales, incluyendo su página web institucional y algunos aplicativos vinculados a las áreas de geología y minería.

Según detalló el organismo, el incidente ocurrió durante la tarde del domingo y correspondió a un secuestro de datos, lo que llevó a activar de inmediato los protocolos de seguridad de la información y a suspender preventivamente los servicios digitales.

Al intentar acceder al sitio web, se despliega un aviso oficial que señala: “Le informamos que la página web de Sernageomin y algunos aplicativos de geología y minería están temporalmente fuera de servicio debido a una incidencia informática. El procedimiento y protocolo de incidentes de seguridad de la información fue activado y el equipo se encuentra trabajando para normalizar a la brevedad todos los servicios”.

Desde la institución subrayaron que el ataque no comprometió funciones críticas para la seguridad pública. En ese sentido, aclararon que “el monitoreo volcánico que realiza el observatorio OVDAS se mantiene operando con normalidad, en comunicación con Senapred”.

Mientras se trabaja en la restitución de los sistemas, los canales digitales del servicio permanecerán fuera de línea. Paralelamente, Sernageomin anunció que presentará una querella para perseguir responsabilidades por el ataque informático, destacando la relevancia estratégica de la institución tanto para la vigilancia volcánica como para la actividad minera del país.

