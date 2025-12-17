¿De Argentina a Chile? José Luis Daza reconoce que Presidente electo Kast le ofreció cargos

El economista chileno José Luis Daza confirmó públicamente que recibió ofrecimientos para asumir cargos en el futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast, aunque dejó en suspenso una eventual llegada a La Moneda.

Las declaraciones las realizó en el programa de streaming argentino Las Tres Anclas, donde fue consultado directamente por los acercamientos desde Chile. “Me ofrecieron algunos cargos”, respondió entre risas, antes de subrayar el valor que le asigna a su actual función en el gobierno de Javier Milei.

Daza, quien se desempeña como secretario de Política Económica y viceministro de Economía en Argentina, sostuvo que su trabajo actual representa un punto culminante en su trayectoria. “Desde mi punto de vista, de lo que ha sido mi vida profesional, este es lejos el proyecto más importante que he hecho en mi vida”, afirmó.

José Luis Daza admite emocionado que el presidente electo @joseantoniokast le ofreció cargos, pero que su labor en Argentina es lo más épico que ha hecho en su vida. ¿Declarado intransferible? pic.twitter.com/29tuW7NMSi — Eugenio Figueroa (@EugeFigueroaB) December 17, 2025

El economista destacó además el vínculo con el equipo económico trasandino. “Esta gente, este grupo, es el grupo más extraordinario con que he trabajado en mi vida. La Argentina es algo muy especial, es un proyecto épico”, agregó, reiterando: “Estoy muy, muy emocionado”.

Las palabras de Daza coincidieron con la visita de José Antonio Kast a Buenos Aires, donde el presidente electo reconoció su interés en sumarlo a su administración. “Todas las posibilidades están abiertas, pero pasa por una decisión personal que no es mía”, señaló Kast tras reunirse con Milei.

En el mismo programa, el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, respaldó a su colaborador y confirmó que el ofrecimiento existe. “Siempre supe que dada su enorme capacidad y profesionalismo le iban a proponer algo”, dijo, calificándolo como un profesional “top class mundial” y asegurando que su decisión será respetada.

Las versiones apuntan a que Kast habría evaluado ofrecerle a Daza un cargo económico de alto peso político, incluso un eventual “triministerio” ligado a Economía, Minería y Energía, en un diseño que buscaría reforzar la señal proinversión del próximo gobierno.