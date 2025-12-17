Gobierno logra acuerdo con gremios de la Mesa del Sector Público: reajuste salarial será de 3,4%

El Ministerio de Hacienda informó que el Gobierno alcanzó un acuerdo con los gremios de la Mesa del Sector Público para el reajuste de remuneraciones correspondiente a 2026, tras intensas negociaciones desarrolladas durante la noche y madrugada de este miércoles.

El entendimiento considera un reajuste general de 3,4% para las y los trabajadores del Estado, además de un incremento de 5% en las remuneraciones mínimas y la incorporación de bonos destinados a funcionarios de menores ingresos. Asimismo, el acuerdo incorpora medidas orientadas a mejorar las condiciones laborales y otorgar mayor estabilidad en la función pública.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró el resultado de la negociación y afirmó que “hemos logrado un buen acuerdo, que además del reajuste, pone en el centro la dignidad de la función pública”. Añadió que “con esto completamos cuatro años llegando a acuerdo con la Mesa del Sector Público, mejorando la calidad de vida de quienes trabajan en el Estado y dando gobernabilidad al país”.

Desde el Ministerio del Trabajo, el titular de la cartera, Giorgio Boccardo, señaló que se trata de “un entendimiento que busca equilibrar, por un lado, las demandas económicas de las y los trabajadores del Estado y, por otro, resguardar un empleo público de calidad y el pleno ejercicio de los derechos sindicales”.

En representación de la Central Unitaria de Trabajadores, su presidente José Manuel Díaz sostuvo que “considerando la realidad que estamos viviendo, hemos llegado a un acuerdo que satisface a la mayoría de la Mesa”. En tanto, la coordinadora de la instancia, Laura San Martín, destacó que el pacto reafirma principios como la estabilidad laboral y la libertad sindical.

El Ejecutivo informó que en los próximos días ingresará al Congreso el proyecto de ley que materializa este reajuste.