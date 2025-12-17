“Tía Rica” en problemas: Contraloría detecta que entregó dinero a delincuentes por especies robadas

La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el funcionamiento de la Dirección General de Crédito Prendario (DICREP), conocida como “Tía Rica”, tras constatar serias deficiencias en los controles aplicados a los empeños realizados entre 2023 y 2024.

Según el informe N°400 de 2025, el organismo fiscalizador detectó que miles de usuarios realizaron operaciones de forma reiterada, con casos que llegaron hasta 230 empeños en un solo año. En 2023 se registraron 4.769 personas con entre 10 y 229 transacciones, por un monto superior a los $7.139 millones, mientras que en 2024 la cifra aumentó a 4.895 usuarios y $7.290 millones.

La auditoría también identificó que 1.681 personas con antecedentes penales accedieron a créditos prendarios por $1.507 millones y no recuperaron las especies empeñadas. Pese a ello, la DICREP no presentó denuncias ni derivó antecedentes a organismos policiales o al Ministerio Público.

El informe concluye que el servicio carece de procedimientos básicos para verificar la identidad de los usuarios, la procedencia lícita de los bienes y la reiteración de operaciones. Además, no existen sistemas de alerta ni mecanismos de coordinación con policías, aun cuando los objetos empeñados contienen información clave como números de serie o modelos.

Frente a estos hallazgos, la Contraloría ordenó iniciar un procedimiento disciplinario para establecer eventuales responsabilidades administrativas y remitió los antecedentes al Ministerio Público. Asimismo, instruyó al servicio a reforzar sus controles, medidas que serán evaluadas en una auditoría de seguimiento.