Tras la derrota del progresismo la marraqueta se le pone cada día más dura

Días después de la contundente derrota presidencial que sufrió el oficialismo, la reflexión y el mea culpa se han tomado diversos espacios al interior de los partidos progresistas. Desde el sector asumen que se trata del fracaso electoral más grande desde el retorno a la democracia, razón por la cual dicen que “será un camino lento”, donde no solo parece necesaria una revisión sobre las causas del fracaso, sino que también el cómo orientarse hacia futuro.

Tanto el comité central del Frente Amplio como el del Partido Comunista se reunirán esta semana para abordar el nuevo escenario político tras el triunfo de José Antonio Kast y las primeras luces respecto al reordenamiento de las fuerzas que apoyaron la candidatura de Jeannette Jara.

Si bien han existido llamados a recomponerse desde la unidad, no han sido pocas las voces desde el Partido Socialista y el PPD que han responsabilizado directamente a los problemas de gestión del Gobierno del Presidente Gabriel Boric por el desempeño electoral del sector.

“Este es un Gobierno que tiene aspectos pendientes y yo quisiera valorar toda la evolución que ha tenido el Presidente Boric. Una evolución respecto de ir asumiendo tareas que no estaban en su programa original. Eso que hizo bien Boric probablemente no permeó hacia abajo, hacia los sectores medios del Gobierno. Esto de la superioridad moral es un tema que acompañó a este Gobierno lamentablemente en todo su periodo”, declaró esta semana el presidente del PPD, Jaime Quintana.

A su juicio, lo anterior se manifestó “en la desconfianza hacia otros sectores del oficialismo” y afirmó que “este Gobierno debió haber dejado más encaminado un proceso de una coalición y eso lamentablemente no es así. Pero para que eso ocurra tiene que construirse confianza, y confianza no existió durante mucho tiempo”.

Federación de centroizquierda sin eje FA-PC

Por su parte, el secretario general del PPD, José Toro Kemp, planteó la posibilidad de crear una “fusión” o “quizá una federación” de partidos de la centroizquierda, incluyendo a la Democracia Cristiana, como un nuevo referente amplio de la socialdemocracia.

Consultado respecto a qué colectividades incorporaría esta alianza, puntualizó que habría espacio para la “DC, el PPD, el Partido Radical, el Partido Liberal y todos aquellos proyectos más grandes o menos que se sientan identificados con la centroizquierda”.

Toro excluyó al Partido Socialista de esta eventual federación, aunque señaló que “si quisiera, claro, sin duda” puede ser integrado, “pero tiene también otra raigambre, otra historia, otro componente que también es necesario tener en una representación chilena”. Además, acotó, “parece ser que quieren un eje más con el Frente Amplio y con el PC”.

En esa línea, figuras históricas del PPD, junto a la Fundación por la Democracia, publicaron este jueves un documento donde proponen los primeros pasos a seguir luego de la derrota electoral, mediante la tarea estratégica de “reconstruir la casa común de la centroizquierda”.

Para eso apuestan por un nuevo referente con “actores más afines y disponibles”, como el Partido Radical y el Partido Liberal, los que aparecen “como socios naturales”.

“Una federación programática, territorial y electoral que otorgue estabilidad y volumen político real. Sin cerrar el proceso, esta articulación debe dejar abierta la puerta a convergencias más amplias desde la Democracia Cristiana, la Federación Regionalista Verde Social, y esperamos que también con el Partido Socialista”, dice el documento.

El texto propone, además, un quiebre con el Partido Comunista y el Frente Amplio como vía para recuperar su “autonomía” política. Asimismo, afirman que existió una clara “pérdida de identidad –producto de años de subordinación estratégica, ambigüedad programática y temor a diferenciarse–”.

FA inicia reflexión de cara a congreso ideológico

Los dardos directos al partido del Presidente Boric serán parte de los temas a discutir en el comité central del FA, programado para este jueves, donde la colectividad iniciará un proceso de reflexión que coincidirá con el desarrollo de un congreso ideológico a comienzos de enero.

Dirigentes del partido han evitado profundizar en autocríticas y no comparten las acusaciones sobre que el desempeño del Gobierno incidió en el resultado del domingo. Por lo mismo, afirman que no se pueden sacar conclusiones apresuradas.

A través de un documento compartido a la militancia, la dirección nacional del FA calificó la unidad como “imprescindible” y reafirmó la idea de que el “Gobierno deja un país mejor que el que recibió. En condiciones difíciles, con minoría parlamentaria y enfrentando una crisis heredada de la pandemia”.

“Ese camino exige también humildad para reconocer que debemos crecer más allá de nuestras bases actuales. Tenemos el desafío de escuchar activamente a quienes no votaron por nosotros, de comprender sus urgencias sin condescendencia, de dialogar con quienes desconfían de la política”, agrega el texto.

En esa línea, el secretario ejecutivo del Frente Amplio, Simón Ramírez, señaló a El Mostrador que “cualquier análisis no puede ser monocausal, que es lo que predomina cuando se buscan respuestas rápidas, sino que tiene que ser capaz de captar esa complejidad del momento, de la sociedad chilena y de los conflictos que la atraviesan. Ese es el espíritu con el que estamos abordando esta reflexión desde el FA”.

“Las críticas provienen de personas que han construido parte de su visibilidad pública durante el último tiempo precisamente en torno a criticar sistemáticamente al FA. Por tanto, las tomamos desde donde provienen y también al calor de una derrota. Los resultados son muy recientes como para sacar conclusiones tan apresuradas. De partida, porque consideramos que el Gobierno es un activo de la izquierda, no una mochila. El análisis de un proceso electoral como este requiere más complejidad”, agregó Ramírez, a propósito de los emplazamientos desde figuras del PPD y PS.

Fuentes internas afirman que, más que autocríticas o reflexiones profundas, el comité central abordará desafíos inmediatos relacionados con la ofensiva de un importante sector del Socialismo Democrático por traspasar toda la responsabilidad de la derrota y el devenir de las relaciones políticas con el sector. Así como la realización del próximo congreso ideológico donde discutirán el fin de este ciclo político.