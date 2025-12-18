Publicidad
Bombero muere tras colapso estructural en incendio en el centro de Santiago

El Cuerpo de Bomberos de Santiago confirmó la muerte de Paul Cristoffer Valenzuela Muñoz, ayudante primero de la Sexta Compañía, quien falleció mientras combatía un incendio en un inmueble antiguo en la esquina de Domeyko con Avenida España.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) confirmó el sensible fallecimiento de Paul Cristoffer Valenzuela Muñoz, ayudante primero de la Sexta Compañía “Salvadores y Guardia de Propiedad”, quien perdió la vida tras un colapso estructural mientras trabajaba en la extinción de un incendio en el centro de Santiago.

La emergencia se registró en un inmueble antiguo ubicado en la intersección de las calles Domeyko y Avenida España. Debido a la magnitud del fuego y al riesgo de propagación, cerca de 15 compañías con 200 voluntarios se desplazaron al lugar para intentar controlar las llamas.

Fue durante estas maniobras que una parte del segundo nivel de la estructura cedió, desplomándose sobre el primer piso e hiriendo a tres voluntarios, entre ellos Valenzuela, quien tuvo que ser reanimado y trasladado hacia la Mutual de Seguridad, donde, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su muerte.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromen, confirmó el deceso de Valenzuela y detalló que los otros dos voluntarios resultaron con lesiones de diversa consideración producto del derrumbe, aunque se encuentran fuera de riesgo vital.

