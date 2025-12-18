Chile postelectoral: el debate que cierra el ciclo Riesgos y Retos de la Democracia

Con un debate sobre la reconfiguración del escenario político chileno tras el ciclo electoral, el Centro de Estudios para la Gestión Pública (CEGEP) de la Universidad de Valparaíso cerrará este jueves 18 de diciembre el ciclo de conversaciones “ Retos y riesgos de la Democracia”, una serie que durante 2025 reunió a figuras clave del mundo político, académico y social para pensar los desafíos de la democracia contemporánea.

El encuentro final —que se realizará entre 12.00 y 13.30 horas— busca poner el broche a un año marcado por elecciones, polarización y cambios en el mapa político, con un panel integrado por Juan Pablo Luna, Alfredo Joignant y Hugo Herrera, tres analistas con miradas y sensibilidades distintas sobre el presente y futuro del país. La conversación será conducida por la periodista Francisca Castillo, de El Mostrador.

El cierre del ciclo llega tras una programación que abordó temas clave del debate democrático. El primer conversatorio contó con el entonces embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, quien analizó la situación política del país caribeño. Luego fue el turno del cientista político Juan Pablo Luna, a propósito de su libro ¿Democracia muerta?, donde examinó el desgaste de las instituciones representativas.

La serie continuó con la participación de Michelle Bachelet, quien abordó el auge de las ultraderechas a nivel global, y con un diálogo sobre mujeres y democracia, protagonizado por tres exministras de la Mujer de distintas sensibilidades políticas: Laura Albornoz, Claudia Pascual y Mónica Zalaquett. A ello se sumó el primer foro de primarias del país, organizado por CEGEP en la Universidad de Valparaíso, en pleno año electoral.

El ciclo también incorporó una mirada internacional con el exministro de Relaciones Exteriores Heraldo Muñoz, quien analizó los desafíos de la política exterior en un escenario global en transformación. Cada una de estas sesiones fue pensada como un espacio abierto de reflexión pública, con foco en los riesgos que enfrenta la democracia y las oportunidades para fortalecerla.

La jornada de cierre contará, además, con la participación de la Municipalidad de Valparaíso, reforzando el vínculo entre la academia, los territorios y el debate ciudadano. Desde CEGEP destacan que el objetivo del ciclo ha sido sacar la discusión democrática de los espacios cerrados y ponerla en diálogo con la contingencia política y social.

Así, el conversatorio del 18 de diciembre no solo marca el fin del ciclo 2025, sino que se proyecta como una instancia clave para leer el Chile postelectoral, cruzando miradas desde el progresismo y la derecha, en un momento en que la democracia vuelve a ser interpelada desde múltiples frentes.