Diputado Schubert (Rep) y políticas del Presidente electo Kast en migración: “Habrá sorpresas”

El diputado republicano Stephan Schubert, representante de La Araucanía, adelantó que el gobierno del Presidente electo José Antonio Kast implementará medidas de impacto desde sus primeros días, especialmente en materia migratoria y control de fronteras.

“Hay propuestas y sorpresas preparadas para el inicio del gobierno respecto del tema migratorio y el tema fronterizo”, afirmó el parlamentario en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, quien evitó detallar las iniciativas, pero aseguró que marcarán una diferencia en la forma de actuar del Estado. “Vamos a notar una mano distinta”, sostuvo.

Schubert recalcó, no obstante, que el efecto de estas decisiones no siempre será inmediato. “El resultado o el efecto que esos cambios van a tener no siempre van a ser inmediatos”, señaló, explicando que muchas reformas requieren tiempo para consolidarse.

Al referirse al conflicto en la zona sur del país, ejemplificó que “terminar con el terrorismo no quiere decir que el 12 de marzo el terrorismo termine”, sino que “el 11 de marzo se va a empezar a trabajar para terminar con el terrorismo”. Según el diputado, ese inicio “ya es un cambio” en la manera en que el Estado enfrenta estos problemas.

En el ámbito migratorio, Schubert insistió en que el control fronterizo es una responsabilidad irrenunciable del Estado y que el éxito de las medidas dependerá también de las gestiones diplomáticas. “El resultado de aquello va a depender de las negociaciones que solo una vez estando en el gobierno se van a poder realizar con los países vecinos”, concluyó.

