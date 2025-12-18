José Antonio Kast responde a críticas por interacciones con Milei y Netanyahu

José Antonio Kast, Presidente electo del país, ha respondido e intentando calmar la situación que se ha encendido en el oficialismo chileno ante las felicitaciones del primer ministro Benjamín Netanyahu y su polémica foto con el presidente Javier Milei, en la cual ambos sostienen la cuestionada motosierra del argentino.

Estas situaciones han generado cuestionamientos sobre cuál será la política exterior del futuro presidente de Chile. Sin embargo, los cercanos al republicano han afirmado que dichas actividades son protocolares y que el camino que vaya a tomar J. A. Kast en materia internacional se definirá en el futuro.

J. A. Kast viajó a Argentina para reunirse con su amigo y mandatario del país, Javier Milei. Esta visita la realizó después de dos días de haber salido electo en Chile.

Esta visita no estuvo exenta de polémicas, pues J. A. Kast posó en una foto junto a Milei donde ambos sostenían la famosa motosierra del argentino, la cual simboliza el recorte del Estado a beneficios sociales.

Desde el oficialismo chileno juzgaron que el Presidente electo haya tenido este gesto, pues lo interpretaron como el camino que también podría tomar José Antonio Kast, pues en su campaña presidencial comentó que una de sus propuestas es realizar un recorte fiscal de 6 mil millones de dólares que aún no explica dónde hará los reajustes.

El senador Ricardo Lagos Weber, que fue parte de la campaña de Jeannette Jara, se preguntó “¿qué vamos a recortar acá?, ¿qué subsidio va a recortar?”, ante la señal de José Antonio Kast.

Además, Lagos Weber cree que las acciones del Presidente electo deben ser más cuidadosas porque la realidad de Argentina es distinta a la de Chile. De paso, el senador criticó las gestiones que está haciendo José Antonio Kast para sumar a José Luis Daza, actual viceministro de Economía de Argentina, a un posible ministerio en el país.

J. A. Kast respondió que no busca replicar modelos extranjeros y que su objetivo al viajar a otros países es aprender de la realidad de otras naciones, pero su propósito es adaptarlo al escenario chileno.

“Cada país tiene su realidad, nosotros no vamos a copiar exactamente lo que han hecho otros países, sino que vamos a buscar modelos que en alguna medida sean replicables en Chile”, comentó José Antonio Kast. Y ante las críticas por la motosierra, dijo que no es símbolo de su proyecto y que cualquier ajuste al Estado será revisado y comunicado.

Kast sobre saludo de Benjamín Netanyahu

Los saludos hacia J. A. Kast también llegaron desde el primer ministro de Israel, lo cual alertó al oficialismo, pero el Presidente electo le bajó el perfil a esta situación y dijo que él no hace la distinción entre las felicitaciones emitidas por Netanyahu y las de otros presidentes, pues agradece todos los saludos.

Congratulations President-elect @joseantoniokast on your victory.

Israel looks forward to working closely with you and Chile to deepen cooperation in security, innovation, water, agriculture and economic growth to strengthen the partnership between our two democracies. 🇮🇱🇨🇱 — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) December 16, 2025

J. A. Kast afirma que lo que le importa es cómo las relaciones con otras naciones podrían beneficiar a Chile. “Yo recibo todos los saludos y los agradezco, pensando en cómo mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Ayuda que un presidente determine en base en lo que él supone que es la historia de vida de uno”, declaró.