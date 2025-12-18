Ministra Orellana cuestiona eventual regreso de la Primera Dama en gobierno de Kast

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, cuestionó el eventual retorno de la figura de la Primera Dama en el próximo gobierno encabezado por José Antonio Kast y criticó la postura del Partido Republicano en materias de derechos de las mujeres.

En conversación con Radio Infinita, la secretaria de Estado se refirió a la decisión del futuro Ejecutivo de excluir al Ministerio de la Mujer del comité político. Señaló que se trata de una definición propia de cada gobierno, aunque destacó que, en la actual administración, esa participación permitió impulsar reformas que llevaban años sin avanzar.

Respecto del interés manifestado por el Presidente electo Kast en que su esposa, María Pía Adriasola, asuma el rol de Primera Dama —figura eliminada durante este gobierno—, Orellana sostuvo que el actual modelo busca evitar que existan funcionarios públicos que dependan de vínculos de parentesco.

Indicó que Adriasola, como cualquier ciudadana, puede tener opinión política y participar en la vida pública, pero subrayó que en un Estado moderno la función pública no debe depender de relaciones familiares.

La ministra también abordó la reciente visita de José Antonio Kast a Argentina y su acercamiento con el presidente Javier Milei, afirmando que Chile tiene una institucionalidad distinta y que el Ministerio de la Mujer fue creado por una ley orgánica constitucional, por lo que no puede ser eliminado por decreto.

Finalmente, Orellana expresó su preocupación por posibles retrocesos en derechos de las mujeres, señalando que, en su experiencia legislativa, parlamentarios del Partido Republicano han votado en contra o han intentado revertir avances, especialmente en materias como las tres causales de interrupción del embarazo. Añadió que habrá que observar cómo se desarrolla la gestión del próximo gobierno en estas áreas.