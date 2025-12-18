Publicidad
Ministra Orellana cuestiona eventual regreso de la Primera Dama en gobierno de Kast PAÍS Imagen de Archivo

Ministra Orellana cuestiona eventual regreso de la Primera Dama en gobierno de Kast

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La ministra Antonia Orellana criticó la eventual restitución del rol de Primera Dama en un gobierno de José Antonio Kast y alertó sobre la postura del Partido Republicano en materias de género, tras la exclusión del Ministerio de la Mujer del futuro comité político.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, cuestionó el eventual regreso de la figura de la Primera Dama en el gobierno de José Antonio Kast y criticó la postura del Partido Republicano en materia de derechos de las mujeres. En Radio Infinita, sostuvo que el actual modelo busca evitar que funciones públicas dependan de vínculos familiares, aunque recalcó que María Pía Adriasola puede participar en la vida pública como cualquier ciudadana. Orellana también expresó preocupación por posibles retrocesos, recordando votaciones republicanas contra avances como la ley de aborto en tres causales.
Desarrollado por El Mostrador

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, cuestionó el eventual retorno de la figura de la Primera Dama en el próximo gobierno encabezado por José Antonio Kast y criticó la postura del Partido Republicano en materias de derechos de las mujeres.

En conversación con Radio Infinita, la secretaria de Estado se refirió a la decisión del futuro Ejecutivo de excluir al Ministerio de la Mujer del comité político. Señaló que se trata de una definición propia de cada gobierno, aunque destacó que, en la actual administración, esa participación permitió impulsar reformas que llevaban años sin avanzar.

Respecto del interés manifestado por el Presidente electo Kast en que su esposa, María Pía Adriasola, asuma el rol de Primera Dama —figura eliminada durante este gobierno—, Orellana sostuvo que el actual modelo busca evitar que existan funcionarios públicos que dependan de vínculos de parentesco.

También te puede interesar:
PDI allana Dirección General de Concesiones del MOP por pagos irregulares a funcionaria
PDI allana Dirección General de Concesiones del MOP por pagos irregulares a funcionaria
Pierina Ferretti, presidenta de Nodo 21: progresismo no tuvo “respuesta clara hacia la migración”
Pierina Ferretti, presidenta de Nodo 21: progresismo no tuvo “respuesta clara hacia la migración”

Indicó que Adriasola, como cualquier ciudadana, puede tener opinión política y participar en la vida pública, pero subrayó que en un Estado moderno la función pública no debe depender de relaciones familiares.

La ministra también abordó la reciente visita de José Antonio Kast a Argentina y su acercamiento con el presidente Javier Milei, afirmando que Chile tiene una institucionalidad distinta y que el Ministerio de la Mujer fue creado por una ley orgánica constitucional, por lo que no puede ser eliminado por decreto.

Finalmente, Orellana expresó su preocupación por posibles retrocesos en derechos de las mujeres, señalando que, en su experiencia legislativa, parlamentarios del Partido Republicano han votado en contra o han intentado revertir avances, especialmente en materias como las tres causales de interrupción del embarazo. Añadió que habrá que observar cómo se desarrolla la gestión del próximo gobierno en estas áreas.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad