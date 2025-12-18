PDI allana Dirección General de Concesiones del MOP por pagos irregulares a funcionaria

La diligencia se concretó luego de que la propia Dirección General de Concesiones presentara, el pasado martes, una denuncia ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Según informó el organismo, los antecedentes dicen relación con “eventuales pagos recibidos por una funcionaria del servicio, para anticipar el proceso de pago a proveedores en las consultorías de esta Dirección”.

Durante el procedimiento, la PDI revisó y levantó diversos artículos tecnológicos utilizados por la funcionaria involucrada, los que serán periciados como parte de la investigación penal en curso.

Desde la DGC añadieron que, de manera paralela a la acción del Ministerio Público, el Ministerio de Obras Públicas instruyó un sumario administrativo con el objetivo de establecer eventuales responsabilidades administrativas asociadas a los hechos denunciados.

De acuerdo con información publicada por La Tercera, la causa está siendo investigada por la unidad especializada que dirige la fiscal Ximena Chong. El caso se originó a partir de una denuncia por delitos de corrupción que involucrarían a exfuncionarios del gabinete de la Dirección General de Concesiones, entre ellos, el exjefe de gabinete de la repartición, Cristóbal Cumián.

Fuentes de la Fiscalía indicaron que la indagatoria apunta a posibles pagos a funcionarios públicos con el objetivo de acelerar el pago de contratos y consultorías adjudicadas por la DGC. Estos hechos, que podrían configurar delitos de cohecho u otros ilícitos vinculados a la función pública, contarían con una serie de antecedentes y evidencias que ya fueron adjuntadas en la denuncia presentada por el propio organismo.

La investigación se encuentra en etapa inicial y bajo reserva, mientras el Ministerio Público continúa recabando antecedentes para determinar la eventual responsabilidad penal de los involucrados.