Primer caso de “supergripe” en Chile: confirman contagio de nueva influenza H3N2

El Ministerio de Salud confirmó este jueves la detección del primer caso en Chile de la llamada “supergripe”, correspondiente al “subclado K” de la influenza A (H3N2), una variante genética del virus que ha circulado con fuerza en otras regiones del mundo desde agosto de 2025.

El hallazgo fue informado por el Instituto de Salud Pública (ISP), tras un análisis de secuenciación de muestras de influenza A (H3N2) tomadas en el país.

Desde el Minsal subrayaron que la detección “era esperada”, considerando el comportamiento epidemiológico global del virus, y recalcaron que ocurre en un escenario de descenso sostenido de la actividad de influenza en Chile. “Este esfuerzo permitió confirmar la presencia del subclado K”, indicaron, agregando que es probable que en las próximas semanas se identifiquen nuevas muestras positivas a medida que concluyan los análisis de secuenciación pendientes.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, explicó que el país se encuentra en la fase final del brote primaveral de influenza H3N2, cuya circulación viral ha ido a la baja durante las últimas dos semanas. “Tuvimos un brote primaveral bastante alto, pero no significó que tuviéramos más hospitalizaciones”, afirmó, descartando por ahora un impacto más severo en la red asistencial.

La jefa del Minsal añadió que la aparición de este nuevo subclado ya había sido advertida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que motivó una alerta temprana en Chile para reforzar la vigilancia epidemiológica. “Frente a la ocurrencia de este nuevo subclado, la OMS alertó a nivel mundial y nosotros intensificamos la vigilancia”, sostuvo.