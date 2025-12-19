Contraloría no intervendrá en acuerdo Codelco-SQM pero abrirá auditoría

La Contraloría General de la República definió su posición frente al acuerdo entre Codelco y SQM, señalando que no emitirá nuevos pronunciamientos sobre las objeciones planteadas contra el entendimiento, debido a que varias de ellas ya fueron abordadas en tribunales.

El organismo explicó, según reporta radio Bío Bío, que está “impedido de emitir un pronunciamiento” porque “los tribunales de justicia ordenaron a esta entidad de control derechamente abstenerse de informar, en tanto que otras fueron resueltas por los tribunales de justicia o, en su caso, constituyen aspectos de mérito, que la ley le prohíbe calificar”.

Con ello, quedan cerradas, desde la perspectiva administrativa, reclamaciones de parlamentarios, comunidades y particulares que cuestionaron el marco legal del acuerdo, la actuación de Corfo y la ausencia de licitación pública. La entidad recordó que las cortes validaron tanto las facultades de Codelco como el encargo para negociar con la minera privada.

No obstante, la resolución incluye una decisión relevante: se iniciará una auditoría para revisar procedimientos asociados al pacto. El documento señala que los antecedentes remitidos por la Comisión Especial Investigadora del Congreso “serán considerados en la auditoría que iniciará esta Contraloría General”, con especial foco en contratos de asesoría y operaciones financieras vinculadas al proceso.

La entidad justificó esta acción recordando sus atribuciones para fiscalizar empresas donde el Estado tiene participación mayoritaria, con el objetivo de “cautelar la regularidad de sus operaciones” y evaluar eventuales responsabilidades administrativas. Así, aunque el acuerdo queda respaldado judicialmente, se abre una revisión técnica que podría profundizar el escrutinio sobre su implementación.

