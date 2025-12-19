Kast mueve sus piezas para asegurar presidencia del Senado

El Presidente electo, José Antonio Kast, busca definir dentro de su bloque la presidencia del Senado, al menos para 2026. En la actual oposición señalan que el objetivo sería alcanzar un acuerdo para que la testera quede en manos de Renovación Nacional, entre el actual senador Manuel José Ossandón y su par Paulina Núñez, ambos vistos como figuras con buena llegada en sectores del Socialismo Democrático.

Cercanos al senador Ossandón señalan que es efectivo que podría asumir la presidencia del Senado el próximo año y que esa es la opción que impulsa el Mandatario electo, José Antonio Kast. Según relatan, se lo habría pedido directamente y ya ha comenzado a conversar con algunas personas, aunque ha planteado que primero él debe ordenar el escenario y alinear posturas dentro del bloque.

En RN aseguran que corren como favoritos para liderar la Cámara Alta en el próximo período legislativo, que comenzará con la asunción de José Antonio Kast como Presidente de la República. Si bien en el partido se considera al actual presidente del Senado, Manuel José Ossandón, también aparece como opción –según señalan en RN– su par Paulina Núñez para asumir ese rol.

En la ecuación se mezclan los diálogos con la izquierda para un posible acuerdo de gobernabilidad y la reticencia de algunos senadores de derecha a inclinarse por alguno de los dos.

Oficialismo mira a Ossandón y tabla de eutanasia

Un sector del Socialismo Democrático ve con buenos ojos una continuidad de Ossandón, pero explican que “dependerá de su comportamiento respecto de la tramitación del proyecto de Ley de Eutanasia”, que la segunda autoridad política del país no ha puesto en tabla.

“Si permite su votación o no, es una prueba de fuego ese proyecto de la eutanasia. Una vez que eso pase, podríamos ponernos a conversar de 2026”, dice un senador oficialista.

Otros del sector señalan que un apoyo a Ossandón dependerá de que den a la oposición un año de presidencia y a lo menos tres de vicepresidencia o “pasarán máquina en las presidencias de comisiones”.

Como fuere, desde las bancadas de RN y la UDI se asegura que la ley de Eutanasia estará puesta en la tabla en la tercera o cuarta semana de enero, previo al receso legislativo, por un acuerdo de Ossandón con el sector del Presidente Boric.

En la actual oposición dicen que ambos corren como favoritos para mantener la presidencia del Senado durante el próximo período legislativo que comienza en marzo y cuyo primer hito es la entrega de la banda presidencial a José Antonio Kast.

Las dudas de Calisto y Walker

En la colectividad sostienen que seguirán siendo la bancada mayoritaria en el Senado a partir del 11 de marzo, con nueve senadores, a los que se sumaría Enrique Lee (IND-Demócratas) y eventualmente otro legislador que aún mantienen en suspenso.

Las conversaciones apuntan a generar un acuerdo entre el futuro oficialismo y la oposición, considerando que las fuerzas políticas quedaron relativamente equilibradas para el próximo período. En ese contexto, en el Senado existen dudas sobre el posicionamiento del senador Miguel Ángel Calisto y sobre cómo votará su par Matías Walker, quien se declaró opositor a Kast antes de la segunda vuelta.

Walker, además, no ha sido visto en la denominada “Moneda chica”, a diferencia de otros referentes del sector, como la senadora Ximena Rincón, el exministro Carlos Maldonado y el exdiputado Jorge Tarud.

Kast telefonea a Ossandón

En la actual oposición, cuatro legisladores confirman que el Mandatario electo, José Antonio Kast, se comunicó telefónicamente con ambos senadores de RN.

Una de las versiones indica que, tras el balotaje, Kast llamó a Ossandón para pedirle que continuara en la testera en 2026, en una conversación extensa, motivada principalmente por las relaciones que el senador ha cultivado con sectores de la izquierda.

Sin embargo, en el PS y el PPD no existe una postura única. Algunos legisladores señalan que “lo natural sería un acuerdo de gobernabilidad, dado el equilibrio de fuerzas, y que habría que verlo en enero. No todos apoyarían a Ossandón”.

El Presidente electo y el senador se conocen desde que el primero era concejal de Buin y el segundo alcalde de Pirque en 1996. Según explican quienes los conocen, ambos tienen familiares en común y en algún momento fueron apoderados del mismo colegio. Desde entonces, “si bien no son amigos, tienen una relación cercana”.

De hecho, quienes conocen la historia sostienen que han abordado el tema en cuatro ocasiones y la idea del sucesor de Boric sería que en 2027 la presidencia fuera también para un militante de RN, y en 2028 para un legislador de la UDI.

“El enfoque de Kast está centrado en el primer año de su mandato, al que se refiere como el año de instalación. Este período es crucial para abordar temas fundamentales como reformas y la seguridad, aspectos que considera”, dice un cercano a Ossandón.

Presidente electo también llama a Paulina Núñez

Otra versión sostiene que el Presidente electo también se comunicó telefónicamente, la semana pasada, con la senadora Paulina Núñez (RN), para manifestarle que contaba con su aprobación para presidir la testera en 2026, “porque su idea inicial había perdido fuerza”, según plantean en Chile Vamos.

“La postura de Kast ha evolucionado desde una decisión cerrada hacia una mayor consciencia sobre la realidad aritmética del Senado. Él igual tiene temor a una derrota, es consciente en su fuero interno de que podría no haber votos suficientes para ratificar a Ossandón, ni en su propio sector ni en el PS y la DC”, apunta un cercano a la legisladora por Antofagasta.

Otros legisladores del sector sostienen que el Jefe de Estado electo busca evitar a toda costa comenzar su mandato con una “derrota” política en la elección de la mesa directiva y que, ante este escenario, la senadora Núñez ha manifestado que, si la opción recae en ella, “no tendría ningún problema” en asumir el cargo, y que eso le habría respondido telefónicamente.

División en Chile Vamos

Núñez ha optado por mantener reserva sobre los detalles de las conversaciones en curso, con el objetivo de asegurar que el proceso “resulte” exitoso.

Entre sus partidarios indican que el camino de Ossandón se ha visto obstaculizado por diversos factores, los que José Antonio Kast estaría evaluando, “pese a su amistad y confianza de años”.

Además, advierten que “existe un clima de ‘pie de guerra’ entre los funcionarios del Congreso contra Ossandón, por problemas que él mismo no habría podido resolver y por el caso del secretario del Senado”, lo que suma una presión tanto administrativa como política.

Como sea, en ambos sectores existe coincidencia en que el Presidente electo busca “ordenar el tema” para que la coalición actúe en bloque. Esto, considerando que Núñez también ha enfrentado cuestionamientos internos en RN, donde algunos parlamentarios han puesto en duda que cuente con el respaldo total de su partido.