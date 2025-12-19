Se inflama gasoducto en Magallanes: hay un trabajador herido y suspendieron las clases en la región

Una compleja contingencia energética afecta a la región de Magallanes tras la inflamación de un gasoducto de 18 pulgadas perteneciente a Enap, ubicado a la salida de la Planta Posesión, una de las principales líneas que abastece de gas natural a Punta Arenas y Puerto Natales.

Frente a la emergencia, ocurrida cerca de las 3:00 de la mañana, las autoridades adoptaron medidas inmediatas para asegurar el suministro residencial, ordenando el corte del servicio a grandes consumidores industriales e institucionales. Entre ellos se encuentra la planta de Methanex, cuyas operaciones fueron detenidas preventivamente.

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) resolvió suspender las clases en todos los establecimientos de Punta Arenas y Puerto Natales. No obstante, los jardines infantiles continúan funcionando, a la espera de nuevas instrucciones.

La Seremi de Energía confirmó que el evento se originó durante labores de mantención y que se activaron protocolos de seguridad, incluyendo reducciones de consumo industrial y el uso de combustibles alternativos en generación eléctrica, para priorizar a los hogares. Además, se reportó una persona lesionada de carácter leve, sin riesgo vital.

Gasco Magallanes informó que activó sus procedimientos de emergencia y no descartó eventuales cortes adicionales de suministro si la situación no se normaliza.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente y pidieron a la comunidad informarse solo por canales oficiales, mientras continúan los trabajos para estabilizar el sistema en el menor tiempo posible.