Ministro Cordero anuncia que reforma a Gendarmería será ingresada a inicio de enero

Tras los alcances de la llamada Operación Apocalipsis, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció que el gobierno ingresará a comienzos de enero una reforma constitucional para que Gendarmería pase a depender directamente del Ministerio de Seguridad Pública.

La decisión se adopta luego de una investigación conjunta entre la Fiscalía y la Policía de Investigaciones que permitió la detención de 44 funcionarios de Gendarmería, acusados de integrar una red de corrupción al interior de las cárceles. Según los antecedentes, los involucrados ingresaban elementos prohibidos por el sector de encomiendas y los distribuían entre los internos a cambio de sobornos.

El Presidente Gabriel Boric explicó que con esta reforma Gendarmería se transformará en una institución de seguridad pública, bajo la dependencia del Ministerio de Seguridad, mientras que las funciones de reinserción quedarán radicadas en el Ministerio de Justicia, a través de una nueva institucionalidad.

En entrevista con CNN Chile, el ministro Luis Cordero detalló que el proyecto será ingresado apenas se retome la actividad legislativa, tras el receso de fin de año. Precisó que el Congreso volverá a sesionar la primera semana de enero y que para esa fecha la reforma ya estará presentada.

Cordero calificó la iniciativa como “indispensable y necesaria”, señalando que se trata de una reforma postergada por años y que el objetivo es que la próxima administración reciba este tema resuelto, quedando solo pendiente su implementación.

Respecto de las inquietudes planteadas por el director de Gendarmería, Rubén Pérez, el ministro aseguró que el cambio no implicará pérdida de derechos ni beneficios para los funcionarios. Sin embargo, explicó que al pasar a ser una institución de orden y seguridad pública, Gendarmería no podrá mantener asociaciones de funcionarios, dado que la ley no permite sindicatos armados.

Finalmente, Cordero subrayó que el gobierno espera aprobar la reforma durante la actual administración, recalcando que es clave para fortalecer la seguridad pública y dar una señal clara frente a la corrupción al interior del sistema penitenciario.