El documento de Giorgio Jackson tras la derrota de Jara: “Hay una necesaria autocrítica que hacer”

En un documento de 18 páginas que comenzó a circular en el oficialismo, el exministro y fundador del Frente Amplio, Giorgio Jackson, analiza el triunfo de José Antonio Kast y el cierre de un ciclo para el progresismo chileno. Con tono autocrítico, revisa errores desde el estallido social, el proceso constitucional y la gestión del gobierno de Gabriel Boric, deteniéndose en episodios como el caso Convenios y el caso Monsalve. Pese a ello, releva avances en pensiones, salario mínimo y jornada laboral, y plantea la necesidad de asumir una oposición firme, responsable y propositiva.

