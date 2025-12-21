José Antonio Kast viajará a Ecuador en su segunda semana como Presidente electo

En su segunda semana como Presidente electo, José Antonio Kast emprenderá un nuevo viaje internacional. Pasado el mediodía de este lunes, el mandatario electo partirá rumbo a Ecuador para sostener una reunión con el presidente Daniel Noboa, en una visita breve enfocada principalmente en seguridad y migración.

Según se informó, el encuentro abordará el corredor humanitario que José Antonio Kast busca implementar tras el endurecimiento de las fronteras peruanas, así como la experiencia ecuatoriana en el combate al crimen organizado, con énfasis en el narcotráfico. En la delegación chilena viajará su asesor Cristián Valenzuela, un senador opositor de la zona norte y se evalúa que se sume el gobernador de Arica, Diego Paco.

Este será el segundo desplazamiento internacional de J.A. Kast desde su triunfo en el balotaje. El pasado 16 de diciembre viajó a Argentina, donde se reunió con el presidente Javier Milei. En esa ocasión conversaron sobre seguridad y economía, y se exploró la posibilidad de que el economista chileno José Luis Daza, actual secretario de Política Económica del gobierno argentino, se integre al futuro gabinete republicano.

Tras las visitas a Argentina y Ecuador, en el entorno del Presidente electo se proyectan nuevos viajes a Estados Unidos y España, destinos que figuran en su agenda internacional.

Los detalles del viaje a Ecuador serán entregados por José Antonio Kast en una entrevista que se emitirá este domingo por la noche por Canal 13. En un adelanto difundido en el programa Mesa Central, el Presidente electo también se refirió a la discusión sobre las remuneraciones de los altos cargos del Estado.

Consultado sobre si aceptará un eventual aumento de sueldo al asumir en La Moneda, José Antonio Kast señaló que el foco de su administración no estará en el monto de las remuneraciones, sino en evitar que el Estado funcione como “una agencia de empleos”, priorizando que los cargos de confianza sean ocupados por personas con capacidades y no por vínculos familiares o de amistad. Además, destacó que el uso de la residencia presidencial implica ahorros en arriendos y costos de seguridad asociados a viviendas privadas.