Pablo Longueira: Volvería a la UDI “si en algún minuto las cosas se ponen complejas”

Los desafíos para el próximo gobierno y la necesidad de constituir una coalición amplia -desde libertarios, hasta el partido de la Gente- fueron parte de las reflexiones del exlíder de la UDI, Pablo Longueira, quien en conversación con Radio Bío Bío, aseguró que no volverá a la primera línea de la política, a menos que “las cosas se pongan complejas”.

El exministro de Economía, señaló que el triunfo de José Antonio Kast y el Partido Republicano, no significa una derrota para la UDI popular. “Está expresada en distintos lugares. Una parte de ella permanece en la UDI, otra se constituyó en Republicanos, hay muchos que están en Renovación Nacional y en otros partidos. Por lo tanto, esa UDI popular que motivó que muchos jóvenes en Chile abrazaran el servicio público para construir un país mejor, está en todas partes hoy. Esta es la generación que fue convocada hace muchos años por Jaime Guzmán a servir al país”, dijo.

En esa línea, para Longueira el principal desafío del sector es constituir una coalición con una orgánica que permita “mantener el 62% que quedó instalado en el plebiscito del 4 de septiembre y que de alguna forma fue ratificado en la elección en la segunda vuelta, que sean capaces de liderar ese esa votación”.

“Yo incluso intentaría que esa coalición, que vaya de Libertarios hasta Demócratas y Amarillos, incluso exradicales que expresaron apoyo a José Antonio Kast, y también intentaría incluir al Partido de la Gente. Yo trataría de hacer los esfuerzos para que esa coalición, que tendría mayoría, le permita resolver al gobierno y ser un gobierno exitoso para que después vengan otros gobiernos de esa misma coalición”, declaró.

Asimismo, el economista negó la existencia de Chile Vamos en la actualidad, y afirmó que se trata de “más de una sigla que una coalición”.

“Yo entiendo que haya gente que no le gusta que yo diga que Chile Vamos no existió, bueno es que yo soy ingeniero y hay que decir las cosas como corresponde. Las coaliciones son estructuras políticas que generan una proyección conjunta. Bueno, aquí ni siquiera Chile Vamos fue capaz de tener una primaria”, sentenció.

Volvería a militar “si las cosas se ponen complejas”

Consultado sobre si militaría en el Partido Republicano, Longueira indicó que su aporte y contribución sería “precisamente no volver a militar”. No obstante, en el caso de volver a las filas de una colectividad sería a las de la UDI, situación que evaluaría a final del próximo año.

“He reflexionado mucho sobre eso porque me lo pide mucha gente. (…) Entonces si tú me dijeras a mí, hagamos un poquito de ciencia ficción, la probabilidad de que haga lo que estoy diciendo es muy baja, pero sí he reflexionado de que si en algún minuto las cosas se ponen complejas, se requiere colaborar, he pensado que a lo mejor debiera volver a inscribirme en la UDI y volver a colaborar en ese proyecto político. Y eso es lo que quiere mucha gente para que la UDI contribuya en el tiempo y a este gobierno, en la forma que lo hicimos nosotros, incluso, cuando ganó Sebastián Piñera”, señaló.

Escenario internacional con vientos de derecha

Para el exlíder gremialista el gobierno de José Antonio Kast va a vivir un contexto internacional inédito para el ideario de derecha. En ese escenario, aseguró que “estamos viviendo un nuevo orden mundial con expresiones, fruto de las redes sociales, de toda esta forma en que hoy nos comunicamos políticamente, hoy día la gente se conecta a lo que quiere escuchar, tenemos una estructura de influencia política muy distinta (…) entonces, esta forma de relacionarnos ha generado una polarización en el mundo y tenemos estos fenómenos que son planetarios”.

“Un gobierno como el de José Antonio Kast, que asume el 11 de marzo, va a tener lo más probable y ojalá ocurra que en marzo, cuando asuma, ya no esté Nicolás Maduro. Lo más probable y todo indicaría que también, no sé si cae antes, pero el primer ministro español debiera ser de derecha. Va a tener lo más probable en Perú también alguien de derecha, ya tenemos Bolivia, tenemos en Argentina a Milei, está Trump. Para mí el desafío extraordinario que vamos a tener como nación es que vamos a conseguir, por primera vez, en un ideario político con Argentina (…) que ahora ambas naciones coincidan con proyectos políticos, creo que tenemos una oportunidad maravillosa de convertir al Cono Sur como un territorio o una zona a nivel mundial atractiva para las inversiones y podemos tener corredores bioceánicos”, afirmó.