Víctor Barrueto: “Necesitamos un referente socialdemócrata para volver a ser mayoría en el país”

Apenas 48 horas después de la derrota en la elección presidencial, la Fundación por la Democracia —ligada al PPD— decidió poner en circulación un extenso y trabajado documento de análisis político. El texto no solo busca explicar el resultado electoral, sino también abrir una discusión estratégica de fondo sobre el estado actual de la centroizquierda chilena y su progresiva pérdida de conexión con las mayorías sociales.

Bajo el título “Renovar la esperanza: el desafío de la nueva centroizquierda”, el documento asume un tono marcadamente autocrítico. Diagnostica fragmentación, dilución identitaria y subordinación política como factores clave del retroceso electoral, y plantea que el triunfo de la derecha y José Antonio Kast no puede leerse como un accidente coyuntural, sino como la consecuencia de una incapacidad prolongada para articular un proyecto común reconocible.

En conversación con El Mostrador, el expresidente del PPD, Víctor Barrueto, comenta que más allá del diagnóstico, el texto propone una salida política concreta: avanzar hacia la construcción de un gran conglomerado socialdemócrata, una “casa común” de la centroizquierda progresista. No se trata —subraya quien fuera uno de los autores del documento— de una simple alianza electoral, sino de un proceso más profundo de convergencia política destinado a reconstruir mayorías, recuperar autonomía estratégica y volver a ofrecer gobernabilidad con sentido de futuro.

-¿Cómo nace esta iniciativa de elaborar este documento de autocrítica? Es un texto bastante elaborado, por lo que da la sensación de que lo venían trabajando desde hace tiempo.

-Fue un encargo de la directiva del PPD a la Fundación por la Democracia. Trabajamos durante tres meses realizando talleres y consultando a figuras como Sergio Bitar, Francisco Vidal, Guido Girardi, y los diputados Raúl Soto y Andrea Parra. El planteamiento fue responsabilidad del comité estratégico de la fundación, integrado por ocho personas: Eduardo Báez, Natalia Tastets, Ernesto Fernández, Marcela Espinoza, Almagro Valdivia, Yolanda Pizarro y yo. El documento se entregó dos días después de la elección para iniciar un debate que, aunque nace en el PPD, busca ser mucho más amplio.

-¿Cuál es el planteamiento central de esta propuesta?

-El corazón de la propuesta es la necesidad de crear un gran referente socialdemócrata de la nueva centroizquierda progresista para volver a ser mayoría. Queremos crear una “casa común” o “casa grande”. No estamos hablando simplemente de alianzas o acuerdos electorales con el Frente Amplio o el Partido Comunista, sino de la creación de una nueva fuerza política unificada, similar a cómo el Frente Amplio logró fusionar varios partidos en uno solo.

-El objetivo final es terminar en un solo partido o en una sola colectividad?

-Si las cosas fueran racionales en política, deberíamos crear un gran y nuevo partido democrático que exprese al Chile de hoy, ya que no hay diferencias ideológicas profundas entre lo que pienso yo y lo que piensan figuras como Francisco Huenchumilla o Paulina Vodanovic. Sin embargo, las identidades históricas e intereses específicos lo dificultan. Por ello, proponemos un proceso que podría partir como una federación para luego constituirse en ese referente amplio.

-¿Crees que la fragmentación en el Congreso aportó a la pérdida de identidad de la centroizquierda?

-La reforma política es fundamental, pero el problema no es solo de leyes, sino histórico y subjetivo. La pérdida de la mayoría obedece a factores culturales y al hecho de que el referente de centroizquierda estuvo subordinado y acomplejado frente al Frente Amplio en los últimos años. Se debilitó la relevancia de la Democracia Cristiana, el PPD, el PS y los Radicales, dejando a un mundo amplio a la deriva. Necesitamos un espacio que dé respuestas al Chile actual con sentido común, más que un centrismo de status quo que no atrae a nadie. La gente quiere transformaciones, pero que sean graduales e inteligentes.

-¿Qué es lo que la centroizquierda debe hacer para reconectar con la sociedad?

-Debemos hacer tres cosas: primero, unirnos; segundo, buscar una nueva inspiración para la política actual; y tercero, reconectar emocionalmente con la sociedad chilena usando el sentido común. Actualmente, tanto la centroizquierda como la centroderecha parecen alejadas del país real.

-¿Cuál fue la recepción de este documento en los partidos aludidos?

-Ha tenido impacto y está generando procesos de conversación interna. Hubo una reacción defensiva inicial por parte de las otras izquierdas debido a una confusión, pues creían que planteábamos desunión. Pero no es así; estamos hablando de configurar un referente claro con la misma legitimidad con la que el Frente Amplio hizo su propio proceso.

-¿Existe entonces una crítica hacia el Partido Comunista y el Frente Amplio?

-Hay críticas, pero el texto es principalmente autocrítico. Aunque colaboramos para que al gobierno de Gabriel Boric le vaya bien, la responsabilidad fundamental de no haber logrado gobernar para las mayorías no es nuestra. Criticamos una política que no se piensa para las grandes mayorías.

-Usted menciona el rescate de la “socialdemocracia profunda” de Chile. ¿A qué se refiere?

-Chile tiene una trayectoria socialdemócrata histórica, desde Pedro Aguirre Cerda y Eduardo Frei Montalva hasta Salvador Allende. Líderes como Ricardo Lagos y la Concertación entera representan una socialdemocracia pura, aunque a veces se evitó el término por dogmatismos ideológicos. Debemos reinventar esta socialdemocracia para el siglo XXI para enfrentar desafíos como la derecha extrema autoritaria y el futuro del trabajo.

-¿Cómo y con quiénes se puede empezar a avanzar en este proceso?

-Idealmente desde los socialistas hasta los democratacristianos. Sin embargo, no seguiremos esperando al Partido Socialista si ellos no deciden avanzar en esta dirección. Podemos partir con los Radicales, el Partido Liberal, el Frente Regionalista Verde y la Democracia Cristiana. También buscamos sumar a un mundo grande de independientes, incluyendo gobernadores como José Miguel Carvajal, Ricardo Díaz o Jorge Flies, y alcaldes como Claudio Castro y Roberto Neira. Si sumamos todas estas fuerzas parlamentarias, seríamos la bancada más grande del Congreso.

-Al parecer el Partido Socialista está en una definición propia sobre su ubicación política. ¿Buscan sumar también a otros sectores?

-Sí, hay un debate interno en el PS. Además de los partidos, en esta nueva Federación Social Demócrata nos encantaría sumar al mundo intelectual y académico, como Patricio Fernández, Javiera Arce, José Joaquín Brunner, Eduardo Engels, Marcelo Mena entre muchos otros líderes que hoy están ajenos a la política partidaria.

Si quieres revisar el documento, sigue el link:

Renovar la esperanza FPD Dic2025