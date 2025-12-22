Publicidad
Abogado de Simpertigue denuncia que la Acusación Constitucional está viciada

Antes de votarse la Acusación Constitucional en el Senado, el abogado del ministro de la Corte Suprema declaró que el proceso está “viciado”: “Se rompió la continuidad lógica del proceso desde el minuto en que las mismas personas retrotraen, anulan y se vuelven a pronunciar”.

En el contexto de la Acusación Constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, su abogado defensor, Juan Carlos Manríquez, antes de la votación en el Senado denunció que el proceso está viciado. Apuntó a la comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados que revisó la acusación, señalando que sus integrantes debieron inhabilitarse tras anular y repetir una votación previa. Según la defensa, esto quebró la continuidad e imparcialidad del proceso. Este martes, el Senado fundamentará y votará los tres capítulos del libelo acusatorio.
En el marco de la Acusación Constitucional (AC) en contra del ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, el abogado defensor denunció vicios en el proceso antes de que se realizara la votación en el Senado.

Juan Carlos Manríquez catalogó que el proceso está “viciado” y esto lo mencionó en el Senado, donde se discuten y se buscan causales por falta de probidad, abstención e imparcialidad por parte de Simpertigue.

Específicamente, el abogado de Simpertigue apuntó hacia la comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se revisó la procedencia de la acusación. Sobre esta, Manríquez dijo que los parlamentarios que la integran debieron inhabilitarse luego de haber anulado, para así repetir una votación previa. Esta acción, según la defensa, interrumpió el sentido del proceso y la imparcialidad.

“Lo que cabía era que los honorables diputados inmediatamente manifestaran su inhabilidad”, declaró en la intervención el abogado Manríquez.

“Se rompió la continuidad lógica del proceso desde el minuto en que las mismas personas retrotraen, anulan y se vuelven a pronunciar (…), están completamente inhabilitados, impedidos de actuar con imparcialidad, con justicia, con distancia y ponderación, porque su juicio ya estaba hecho y la prueba máxima es que no lo cambiaron”, señaló Manríquez.

Cabe recordar que hoy en el Senado los parlamentarios deberán fundamentar su voto de los tres capítulos del libelo acusatorio y finalmente se hará la votación de todos los capítulos de la AC.

