Contralora Dorothy Pérez es reconocida como “Figura del Año”

Con una ceremonia marcada por el reconocimiento a figuras destacadas del país, la Universidad Andrés Bello entregó el Premio al Mérito 2025, instancia en la que la contralora general de la República, Dorothy Pérez, fue distinguida como “Figura del Año”, destacando su liderazgo institucional y su impacto en la modernización del control público en Chile.

La casa de estudios valoró su papel en fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la probidad en un periodo de alta exigencia para la administración pública. Desde noviembre de 2024, cuando asumió como la primera mujer en encabezar la Contraloría, Pérez ha impulsado investigaciones, auditorías y mecanismos de fiscalización que han marcado debate público y reforzado la institucionalidad.

Durante la ceremonia, la contralora agradeció la distinción, pero subrayó el carácter colectivo del reconocimiento. “Para nosotros, la Contraloría General de la República, es un honor recibir un reconocimiento… por el trabajo que cada uno de los 2.197 funcionarios y funcionarias está haciendo todos los días del año”, afirmó.

Añadió que los resultados recientes del organismo “descansan fundamentalmente en el empeño que cada persona pone”, y destacó las exigentes condiciones en las que muchas veces deben desempeñarse los equipos de fiscalización. Aun así, sostuvo que existe una convicción común: “todos los días los funcionarios… hacen un trabajo muy hermoso, que es la defensa de la ciudadanía, cuidar que los recursos públicos se estén invirtiendo bien”.

En la misma jornada también fueron premiados la científica Apolinaria García, el historiador Joaquín Fermandois, la ONG Enseña Chile, la gestora cultural Carmen Gloria Larenas y la nadadora extrema Bárbara Hernández. El rector de la UNAB, Julio Castro, destacó que el reconocimiento busca “inspirar” y convocar a seguir construyendo “un país más justo, inclusivo y desarrollado”.