Eugenio Tironi asegura que viene un “nuevo núcleo homogéneo” de J.A. Kast “made in” Derecho UC

El sociólogo y consultor político Eugenio Tironi llamó a mirar con atención la configuración del futuro gobierno de José Antonio Kast. Aunque afirmó su voluntad de otorgarle confianza inicial, también expresó inquietud por lo que considera un núcleo de poder excesivamente homogéneo, concentrado en figuras formadas en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica.

Tironi recordó que también defendió la evolución del actual Mandatario. “Yo soy una persona que ha defendido el giro, los cambios del Presidente Gabriel Boric… he sostenido que él aprendió de sus errores”, señaló en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler. Por eso, dijo, esa misma confianza también debe otorgarse ahora: “esa misma credibilidad que le otorgué al Presidente Boric… no veo motivos por qué no otorgársela al Presidente electo Kast”. De hecho, aseguró: “no quisiera sentarme en el cómodo sillón de la perpetua sospecha frente al Presidente electo y su gobierno”.

Sin embargo, advirtió que el proyecto político de J.A. Kast abre un nuevo escenario de hegemonía ideológica. A su juicio, el poder político está transitando hacia un entorno académico específico: “Estamos viendo que la hegemonía dentro del Gobierno de Chile está pasando… a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Este es el nuevo núcleo. Todos vienen de allí”.

Para Tironi, aquello no es un detalle menor: “Pocas veces hemos tenido un núcleo de gobierno tan homogéneo”, afirmó, describiendo un mundo político donde “pasamos de la hegemonía de Piñera a la hegemonía de Guzmán”, en alusión al ideólogo de la UDI. Por lo mismo, cree que será clave observar cómo ese grupo opera en la práctica.

El sociólogo considera que el Presidente electo ha dado señales públicas de moderación, pese a episodios polémicos: “Las señales que ha venido dando son gruesamente moderadas”, sostiene, aunque recalca que el desafío será sostener ese tono en la gestión real.

Finalmente, llamó al futuro gobierno a evitar encerrarse en un círculo ideológico cerrado. Propuso “buscar mayor heterogeneidad, mayor diversidad”, recordando la experiencia del propio Boric, quien debió ampliar su entorno tras verse rodeado de un grupo demasiado homogéneo. Para Tironi, la advertencia es clara: rodearse solo de compañeros de una misma escuela política puede convertirse en un riesgo para la gobernabilidad.