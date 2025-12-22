Fiscalía ingresa acusación contra Manuel Monsalve y solicita 14 años de cárcel por delitos sexuales

Horas antes de que venciera el plazo legal de diez días, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte ingresó al sistema del Poder Judicial la acusación formal contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, en el marco de la denuncia presentada por una exsubalterna de la Subsecretaría del Interior.

En el escrito, el Ministerio Público expone la relación de los hechos atribuidos al acusado, la calificación jurídica de los delitos y la participación que se le imputa. Según informó La Tercera, la Fiscalía solicitaría una pena de 10 años de presidio por el delito de violación y otros 4 años por abuso sexual, condenas que, de ser acogidas por el tribunal, podrían traducirse en cárcel efectiva.

En ese escenario, el eventual fallo deberá considerar el tiempo que Monsalve ya ha cumplido bajo medidas cautelares: seis meses en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber y siete meses bajo arresto domiciliario total en su domicilio de Viña del Mar.

Nueva etapa procesal del caso

Con la acusación ya presentada, se abre una nueva etapa procesal. Ahora corresponde que el Séptimo Juzgado de Garantía fije la audiencia de preparación de juicio oral, la que, de acuerdo con la ley, no puede realizarse antes de 25 días ni después de 35. En esa instancia también podría discutirse una eventual reapertura de la investigación, posibilidad que ha sido evaluada por la defensa del exsubsecretario.

De prosperar los plazos legales, el inicio del juicio oral podría producirse recién en marzo. A ello se suma la opción de que la parte querellante, representada por la abogada María Elena Santibáñez, presente una acusación propia, lo que podría incidir en el desarrollo del proceso.

En paralelo, la causa se ha reactivado durante las últimas semanas con nuevas diligencias investigativas. Entre ellas, se incluyen declaraciones de exintegrantes del gabinete de Monsalve y eventuales nuevos testimonios de trabajadores del restaurante donde se habrían originado los hechos denunciados.