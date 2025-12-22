Piñerismo y republicanos se pelean los cargos en Valparaíso

Luego del triunfo de José Antonio Kast en la última elección presidencial, líderes del Partido Republicano (PRCh) y de Chile Vamos (ChV) -principalmente- están evaluando nombres para las delegaciones presidenciales (Ministerio del Interior) y las secretarías regionales ministeriales (seremis). Entre ellos figuran excandidatos, exautoridades del primer y segundo Gobierno de Sebastián Piñera, y exfuncionarios de Carabineros.

Fuentes cercanas a la negociación afirman que el PRCh tiene, evidentemente, mayor “peso específico” en la definición de cargos. Sobre todo el presidente del partido y senador electo por Valparaíso, Arturo Squella, y el “piño” Barchiesi, constituido por la diputada reelecta Chiara Barchiesi y su hermano, el exconsejero constitucional Antonio Barchiesi.

En la zona, los republicanos estarían negociando sobre todo con RN, que mantuvo sus dos cupos en la Cámara Alta con la elección de Andrés Longton y Camila Flores. El diputado electo por el distrito 6, Luis Pardo (RN), ejerce de “enlace” con el equipo de J. A. Kast y está encargado de llevar las propuestas a La Moneda chica. En el caso de la UDI, que en la zona solo consiguió reelegir a Hotuiti Teao (Ind), será su presidente nacional, Guillermo Ramírez, quien presente las cartas regionales en Santiago.

De cualquier modo, desde los partidos explican que previo a la definición de los cupos regionales es necesario conocer la decisión que tomará J.A. Kast respecto a la titularidad de los ministerios y cuáles serán liderados por la misma persona. La semana pasada, por ejemplo, el Presidente electo ofreció al viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, ejercer como triministro de Economía, Energía y Minería.

Dicho eso, ¿quiénes estarían sonando para el gabinete en Valparaíso?

Delegado presidencial regional: Manuel Millones (Ind, ex-UDI), excore por cuatro periodos, excandidato a diputado (con cupo PRCh) y con apoyos del Partido Social Cristiano. Francesco Venezian (PRCh), excandidato a gobernador regional, con poca experiencia política. Juan Pablo Rodríguez (Ind, cercano al PRCh), director ejecutivo de la Fundación Piensa. Gonzalo Le Dantec (Ind, propuesto por Chile Vamos), exgobernador provincial de Valparaíso en Piñera II. También estarían interesados el exalcalde de Limache, Daniel Morales (RN), y el excore Percy Marín (RN).

Seremi de Seguridad Pública: Pablo Rojas (Ind-PRCh), excandidato a alcalde de Concón y exoficial de Carabineros. La UDI además ha propuesto a Hernán Silva , excomandante de Carabineros y exjefe de seguridad del Congreso Nacional, y al excoronel de Carabineros, Felipe Neira , exjefe de gabinete de la V Zona Valparaíso.

Seremi de Justicia: Rafael González (PRCh), excandidato a diputado y alcalde de Valparaíso.

Seremi de Economía, Fomento y Turismo: Alejandro Garrido (Ind, exEvópoli), exseremi de Economía de Piñera II.

(Ind, exEvópoli), exseremi de Economía de Piñera II. Seremi de Educación: Patricia Colarte , actual directora de Educación de la Corporación Municipal de Quilpué (trabaja para la alcaldesa RN Carolina Corti) y exseremi de Educación en Piñera II. Apoyado por republicanos, Juan Carlos Klenner , exjefe provincial de Educación en Piñera II. Y la UDI también ha propuesto al profesor Carlos Briceño , excore y administrador municipal en Los Andes.

Seremi de Salud: Jalman Lodi (Ind, apoyado por RN), director de Salud en la Corporación Municipal de Quilpué y exjefe de la oficina provincial de Salud del Marga Marga en Bachelet II y Piñera II. La UDI está intentando convencer a Jaime Jamett , exseremi de Salud en Piñera I y docente de la UV. "Es una persona con experiencia y mérito. Uno de los mejores seremis que hemos tenido", comenta el core (UDI) Osvaldo Urrutia.

Seremi de Vivienda y Urbanismo: la abogada Jeanette Bruna , cercana a RN y a Iván Poduje, quien suena para ministro.

Seremi de Agricultura: apoyado por republicanos, el exconcejal de Quillota, Jaime Tapia (exUDI).

Seremi de las Culturas: Rafael Torres (UDI), director del Museo de Bellas Artes de Valparaíso.

Seremi de Transportes: Cristián Barrera (UDI), presidente regional del partido.