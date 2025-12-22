Tricel confirma que Servel no devolverá plata a candidato republicano

Presentado por:

¡Buenos días! Empezó el verano -una de mis estaciones favoritas- y todos andan corriendo y organizando el fin de año, tal y como le ocurre a la empresa El Vaquero, que se adjudicó las licitaciones de Viña del Mar y Valparaíso para lanzar los fuegos artificiales el 1 de enero, y ya pidió los permisos de la Dirección General de Movilización Nacional. Esperamos que pronto le den el visto bueno.

A nivel político, el Gobierno está en transición y el gerente de la reconstrucción del megaincendio, Patricio Coronado, renunció a su cargo y el lunes pasado asumió como jefe de Administración y Financias del Gobierno Regional de Santiago. ¿Qué les parece?

En la otra vereda, en esta edición revisamos el futuro gabinete regional y los nombres que están tanteando el Partido Republicano y Chile Vamos. En Valparaíso suenan excandidatos, exautoridades de Piñera II y exoficiales de Carabineros.

También, que el Tricel confirmó el rechazo a la rendición de gastos del excandidato republicano a gobernador regional, Francesco Venezian, por financiar parte de las campañas de otros ocho candidatos al CORE (cinco resultaron electos).

El revival de la ofensiva de Ripamonti contra la Inmobiliaria Las Salinas por construir «sin permisos» obras provisorias para la descontaminación de su terreno en el borde costero de Viña. La alcaldesa decretó su demolición y la empresa la demandó de vuelta.

La sala de cine Insomnia Teatro Condell de Valparaíso anunció su posible cierre producto de la estafa de dos extrabajadores y «transferencias no autorizadas» de fondos públicos. La organización los denunció a la PDI e informó al Mincap, pero la cartera no se hizo parte de la acción ni derivó los antecedentes al CDE.

El Santuario del Niño Dios de las Palmas de Olmué celebrará su tradicional fiesta de Navidad con misas y bailes chinos. Este año la Diócesis de Valparaíso espera congregar a 25 mil personas.

Y si no te has inscrito para recibir este boletín, puedes hacerlo en el siguiente enlace:

1

Piñerismo y republicanos se pelean los cargos en Valparaíso

Luego del triunfo de José Antonio Kast en la última elección presidencial, líderes del Partido Republicano (PRCh) y de Chile Vamos (ChV) -principalmente- están evaluando nombres para las delegaciones presidenciales (Ministerio del Interior) y las secretarías regionales ministeriales (seremis). Entre ellos figuran excandidatos, exautoridades del primer y segundo Gobierno de Sebastián Piñera, y exfuncionarios de Carabineros.

Fuentes cercanas a la negociación afirman que el PRCh tiene, evidentemente, mayor “peso específico” en la definición de cargos. Sobre todo el presidente del partido y senador electo por Valparaíso, Arturo Squella, y el “piño” Barchiesi, constituido por la diputada reelecta Chiara Barchiesi y su hermano, el exconsejero constitucional Antonio Barchiesi.

En la zona, los republicanos estarían negociando sobre todo con RN, que mantuvo sus dos cupos en la Cámara Alta con la elección de Andrés Longton y Camila Flores. El diputado electo por el distrito 6, Luis Pardo (RN), ejerce de “enlace” con el equipo de J. A. Kast y está encargado de llevar las propuestas a La Moneda chica. En el caso de la UDI, que en la zona solo consiguió reelegir a Hotuiti Teao (Ind), será su presidente nacional, Guillermo Ramírez, quien presente las cartas regionales en Santiago.

De cualquier modo, desde los partidos explican que previo a la definición de los cupos regionales es necesario conocer la decisión que tomará J.A. Kast respecto a la titularidad de los ministerios y cuáles serán liderados por la misma persona. La semana pasada, por ejemplo, el Presidente electo ofreció al viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, ejercer como triministro de Economía, Energía y Minería.

Dicho eso, ¿quiénes estarían sonando para el gabinete en Valparaíso?

Delegado presidencial regional: Manuel Millones (Ind, ex-UDI), excore por cuatro periodos, excandidato a diputado (con cupo PRCh) y con apoyos del Partido Social Cristiano. Francesco Venezian (PRCh), excandidato a gobernador regional, con poca experiencia política. Juan Pablo Rodríguez (Ind, cercano al PRCh), director ejecutivo de la Fundación Piensa. Gonzalo Le Dantec (Ind, propuesto por Chile Vamos), exgobernador provincial de Valparaíso en Piñera II. También estarían interesados el exalcalde de Limache, Daniel Morales (RN), y el excore Percy Marín (RN).

Seremi de Seguridad Pública: Pablo Rojas (Ind-PRCh), excandidato a alcalde de Concón y exoficial de Carabineros. La UDI además ha propuesto a Hernán Silva , excomandante de Carabineros y exjefe de seguridad del Congreso Nacional, y al excoronel de Carabineros, Felipe Neira , exjefe de gabinete de la V Zona Valparaíso.

(Ind-PRCh), excandidato a alcalde de Concón y exoficial de Carabineros. La UDI además ha propuesto a , excomandante de Carabineros y exjefe de seguridad del Congreso Nacional, y al excoronel de Carabineros, , exjefe de gabinete de la V Zona Valparaíso. Seremi de Justicia: Rafael González (PRCh), excandidato a diputado y alcalde de Valparaíso.

Seremi de Economía, Fomento y Turismo: Alejandro Garrido (Ind, exEvópoli), exseremi de Economía de Piñera II.

(Ind, exEvópoli), exseremi de Economía de Piñera II. Seremi de Educación: Patricia Colarte , actual directora de Educación de la Corporación Municipal de Quilpué (trabaja para la alcaldesa RN Carolina Corti) y exseremi de Educación en Piñera II. Apoyado por republicanos, Juan Carlos Klenner , exjefe provincial de Educación en Piñera II. Y la UDI también ha propuesto al profesor Carlos Briceño , excore y administrador municipal en Los Andes.

, actual directora de Educación de la Corporación Municipal de Quilpué (trabaja para la alcaldesa RN Carolina Corti) y exseremi de Educación en Piñera II. Apoyado por republicanos, , exjefe provincial de Educación en Piñera II. Y la UDI también ha propuesto al profesor , excore y administrador municipal en Los Andes. Seremi de Salud: Jalman Lodi (Ind, apoyado por RN), director de Salud en la Corporación Municipal de Quilpué y exjefe de la oficina provincial de Salud del Marga Marga en Bachelet II y Piñera II. La UDI está intentando convencer a Jaime Jamett , exseremi de Salud en Piñera I y docente de la UV. “Es una persona con experiencia y mérito. Uno de los mejores seremis que hemos tenido”, comenta el core (UDI) Osvaldo Urrutia.

(Ind, apoyado por RN), director de Salud en la Corporación Municipal de Quilpué y exjefe de la oficina provincial de Salud del Marga Marga en Bachelet II y Piñera II. La UDI está intentando convencer a , exseremi de Salud en Piñera I y docente de la UV. “Es una persona con experiencia y mérito. Uno de los mejores seremis que hemos tenido”, comenta el core (UDI) Osvaldo Urrutia. Seremi de Vivienda y Urbanismo: la abogada Jeanette Bruna , cercana a RN y a Iván Poduje, quien suena para ministro.

, cercana a RN y a Iván Poduje, quien suena para ministro. Seremi de Agricultura: apoyado por republicanos, el exconcejal de Quillota, Jaime Tapia (exUDI).

(exUDI). Seremi de las Culturas: Rafael Torres (UDI), director del Museo de Bellas Artes de Valparaíso.

(UDI), director del Museo de Bellas Artes de Valparaíso. Seremi de Transportes: Cristián Barrera (UDI), presidente regional del partido.

2

Tricel confirma rechazo a rendición de excandidato republicano a gobernador, Francesco Venezian

El 1 de diciembre, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) rechazó el reclamo interpuesto por Ignacio Francesco Venezian Urzúa, excandidato del Partido Republicano a gobernador regional de Valparaíso (elecciones 2024), en contra de la resolución del director del Servicio Electoral (Servel) que rechazó su cuenta de ingresos y gastos electorales.

Rodrigo Mundaca (Ind-FA) ganó esa elección y Venezian obtuvo el tercer lugar, con 185.292 votos. Ahora el republicano está siendo evaluado para ejercer como delegado presidencial regional de Valparaíso (ver noticia anterior).

En la sentencia (revísala aquí), el Tricel mantuvo cuatro observaciones formuladas por el Servel el 9 de abril pasado: presentar como gasto el procesamiento de datos ($ 1.785.000); una tarea que debía ejecutar el propio administrador electoral. No adjuntar un informe requerido por Ley ni justificar satisfactoriamente el porqué incluir a otros ocho candidatos a Consejero Regional (CORE) en el servicio pagado a una empresa de marketing ($ 220 millones). Y dos servicios a honorarios, por $ 1 millón cada uno, presentados fuera del periodo de campaña.

¿Otros ocho candidatos? Venezian detalló en su rendición que la empresa Blue Digital Servicios de Marketing S.A. -que definió y ejecutó su campaña digital- no solo le prestó servicios a él, sino también a los candidatos a CORE del Partido Republicano, John Byrne, Elsa Bueno, Paulina Yáñez, Felipe Córdoba, Mauricio López, Victoria Figueroa, Cristián Pinilla y Nicolás Cristoffanini. De ellos, Bueno, Yáñez, Cordoba, López y Pinilla resultaron electos.

Lo anterior, «contradice el carácter personal del reembolso», dice el fallo del Tricel; «por lo tanto, resulta improcedente autorizar, con base en los votos obtenidos por el reclamante, el reembolso de gastos que cedieron en beneficio de otras candidaturas».

Venezian reclamó sin éxito que la factura y solicitud de reembolso se encontraban únicamente a su nombre y que “la práctica de difundir propaganda electoral en conjunto ha sido históricamente reconocida por el Servicio Electoral como válida, y es habitual en palomas, volantes y piezas gráficas, donde uno de los candidatos declara el gasto y los demás lo asumen como apoyo o donación”. Consultado por Aquí Valparaíso respecto del fallo, el excandidato no dio respuesta.

3

Ripamonti revive ofensiva contra Las Salinas por obras provisorias «sin el permiso correspondiente»

El 26 de agosto la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Viña del Mar recibió una declaración jurada de la Inmobiliaria Las Salinas para construir obras provisorias en su terreno de Av. Jorge Montt. Allí la empresa está descontaminando con bacterias los remanentes que dejó la actividad petrolera en el sector (1919-2003). Para ello cuenta con un permiso ambiental (RCA) ratificado por la Corte Suprema. Su objetivo es construir un nuevo barrio con tres mil unidades de departamentos.

Pero luego de visitar el lugar y constatar la construcción de cierres perimetrales, una zona de generadores eléctricos y siete edificaciones de un piso (contenedores) para oficinas y camarines, la alcaldesa Macarena Ripamonti (FA) decretó la demolición de las estructuras levantadas “sin el permiso correspondiente”, informó. En específico, mencionó la falta de recepción municipal y su emplazamiento “en área de riesgo sin las respectivas autorizaciones”.

Hace años que Ripamonti no criticaba públicamente el proyecto de Las Salinas. En 2022, durante la tramitación de la RCA, emplazó al Comité de Ministros de Gabriel Boric a rechazar el saneamiento, de lo contrario, el Presidente “perdería su confianza”. Tanto diputados del FA como organizaciones ambientales y ciudadanas manifestaron reparos a la iniciativa acusando perjuicios a la salud de la población; sin embargo, estos fueron desestimados por la institucionalidad ambiental.

En respuesta a la orden de demolición, la empresa interpuso una «reclamación de acto administrativo» en el 3° Juzgado Civil de Viña del Mar para revocar el decreto, pues según informó a Aquí Valparaíso estas obras temporales sí fueron incluidas en la RCA y contaron con un permiso provisorio del municipio otorgado solo por un año.

Ocho meses antes de que venciera, pidieron renovarlo, pero la DOM les indicó que debían solicitarlo a la seremi Minvu, que luego les habría indicado que “según la nueva normativa, se podía continuar con la faena mediante una declaración jurada, asumiendo la responsabilidad de la instalación. Sin embargo, el municipio rechazó esta opción, alegando que la declaración jurada no cumplía con los requisitos legales, generando un conflicto en cuanto a la interpretación de las normativas vigentes”.

Un integrante del proyecto comenta que “está clara que la incorporación de Joan Saavedra como DOM es justamente ‘tramitar’ a Las Salinas. La alcaldesa estuvo silente durante bastante tiempo. Ahora el municipio toma un camino propio dentro de sus competencias: ponerle cortapisas a todo permiso que entre; o sea, permisología asociada a la normativa local o al Plan Regulador Comunal. El saneamiento continúa, pero hay desgaste y conflictúa el ambiente”.

4

Desfalco en Insomnia: extrabajadores habrían realizado “transferencias no autorizadas” de fondos públicos

El miércoles pasado, la sala de cine independiente Insomnia Teatro Condell de Valparaíso informó que el espacio podría cerrar, producto de una grave crisis económica atribuida a “una estafa cometida por dos de sus extrabajadores”, señalaron. Los excolaboradores habrían realizado transferencias no autorizadas de fondos públicos e ingresos por taquilla.

El equipo denunció el delito de administración desleal en agosto a la Fiscalía, que encargó diligencias a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. En paralelo, informaron del hecho al Ministerio de las Culturas (Mincap), institución que en febrero de este año les adjudicó un fondo por $ 116.058.000 (Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, PAOCC), que está al día y en ejecución.

A pesar de que Insomnia dio cuenta de la denuncia al Mincap, desde la cartera señalan que no recibieron ninguna «comunicación formal» respecto a la pérdida de recursos PAOCC, solo reconocieron que la organización tenía un «problema interno». Por ende, la entidad no se ha hecho parte de la denuncia ni ha derivado los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.

El seremi de las Culturas, Javier Esnaola, señaló que «nos reunimos con el equipo, para conocer su situación y ver las acciones que estaban tomando, ya que es una organización colaboradora del Estado, y esperamos que puedan resolver su situación, porque es muy importante que este espacio cultural siga desarrollando su labor en nuestra región”.

Transferencias no autorizadas

“Esto partió a mediados de año, cuando empezamos a revisar algunas cosas extrañas de movimientos de plata; empezamos a revisar que había cosas que no estaban claras, y nos dimos cuenta de un mal manejo de los dineros, y junto a ello había situaciones de unas transferencias no autorizadas, entonces empezamos con una investigación interna y nos dimos cuenta de que había personas del equipo que tenían acceso a transferencias y habían hecho algunos movimientos que no estaban autorizados. Y esos movimientos son movimientos de platas públicas, movimientos de fondos que nosotros nos habíamos adjudicado”, explicó Leonardo Torres, director de Insomnia Teatro Condell a Aquí Valparaíso.

¿Cómo se dieron cuenta? Porque “en algún momento del año se acabó la plata (…). La persona que estaba encargada en ese momento -teníamos que pagar unas puertas nuevas que habíamos realizado en el teatro- y no había plata para eso, y esa plata estaba comprometida y se gastó en otra cosa. Entonces, ahí fue justamente cuando nos dimos cuenta de que había algo importante que estaba sucediendo con los dineros y que más encima, esta persona, exencargada que trabajaba con nosotros, nos mintió, nos empezó a decir no ha llegado la plata para los sueldos y eran puras mentiras, eran puros voladores de luces”, agregó Torres.

La debacle económica generada a raíz de esta presunta estafa “ha provocado una situación compleja en la que se adeuda el sueldo del equipo del mes de noviembre, pagos de cuentas básicas y pagos de derechos de exhibición con distribuidoras”, informó Insomnia a través de un comunicado. Por ello, lanzaron una campaña de aportes voluntarios, “para poder costear el financiamiento de nuestro espacio y los sueldos de nuestros equipos”, agregaron a través de Instagram.

Fondos. Desde el 2018 a la fecha, Insomnia se ha adjudicado 11 fondos públicos del Mincap: un fondo de infraestructura ($ 179.112.563), cinco de cultura para difusión, implementación y exhibición audiovisual (suman $ 97.984.069), un fondo de fomento al arte ($ 10.131.634) y cuatro PAOCC en 2020, 2023, 2024 y 2025, que en conjunto suman $ 485.601.692. Según la seremi, previo a adjudicar el PAOCC 2025, “estaban rendidos los (fondos) de años anteriores”.

5

Fiesta de Navidad en Olmué: misas, bailes chinos y un Santuario con 285 años de historia

Este miércoles, en el Santuario del Niño Dios de las Palmas en Olmué se celebrará, como ya es tradición, la fiesta de Navidad con una serie de misas y, a partir de la medianoche, una solemne procesión protagonizada por una veintena de bailes chinos.

Declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, según la Unesco «los bailes chinos son hermandades de músicos que expresan su fe por intermedio de la música, la danza y el canto, con motivo de la celebración de fiestas conmemorativas». En ellos hombres y mujeres de zonas rurales ejecutan «saltos y flexiones de piernas al ritmo de una música instrumental isométrica interpretada con percusiones y flautas de origen precolombino».

Como también ocurrió para la Fiesta de Lo Vásquez, el 8 de diciembre, este año el Santuario -que es administrado por la Diócesis de Valparaíso- espera una asistencia mayor a la de años anteriores. Enrique Opaso, párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario (y quien dictará la mayoría de las liturgias), cuenta a Aquí Valparaíso que proyectan la visita de 25 mil personas. Años anteriores, la cifra ha bordeado los 15 mil o 20 mil asistentes.

Opaso asegura que en Olmué la festividad se remonta a 1740, cuando un hombre que caminaba a pie por la Cuesta La Dormida -camino que conecta y conectaba a Santiago con Valparaíso- se encontró una maleta y dentro de ella la figura de un niño Dios, que vendió por dos sacos de harina a la familia Rocco, dueña de una aguada (posada) ubicada a un costado del camino.

En una ventana saliente, los Rocco instalaron la figura y desde entonces los caminantes comenzaron a dejar ofrendas y a reunirse en el lugar para celebrar la Navidad. Después de décadas, en 1836, la familia donó la aguada a la Diócesis, que comenzó a administrar el espacio y construyó una capilla y diversas instalaciones, como estacionamientos y potreros, para recibir a los fieles.

La mayoría, comenta el sacerdote, como los integrantes de las agrupaciones de bailes chinos, llega caminando desde Hijuelas por el camino del indio, en un trayecto que les toma un par de días. Al lugar llevan ofrendas. Los campesinos, por ejemplo, dejan «las primicias de sus cosechas», explican desde el Obispado, como «los primeros tomates, los pimentones o lo que ellos hayan sembrado». También, regalos para los niños.

Revisa el cronograma de las actividades aquí y cómo llegar al Santuario.

¿Dudas, comentarios? Escríbeme a aquivalparaiso@elmostrador.cl.

