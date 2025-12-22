Presidente electo Kast sigue con reuniones: recibió a contralora Dorothy Pérez en “La Moneda chica”

La agenda del Presidente electo José Antonio Kast continúa marcada por encuentros estratégicos con actores institucionales clave de cara a la instalación de su gobierno. Este lunes, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, llegó hasta la casa de La Gloria 88, sede conocida como “La Moneda chica”, para sostener una reunión privada con el futuro mandatario.

Pérez arribó a las 09:58 y, pese a la expectación mediática, optó por no referirse al contenido ni a los alcances de la cita. “Gracias, pero no voy a dar declaraciones”, señaló brevemente antes de ingresar a la residencia. La reunión se programó con una duración aproximada de una hora.

El encuentro se enmarca dentro de los contactos que Kast ha sostenido con autoridades de órganos autónomos del Estado, en momentos en que su equipo prepara definiciones administrativas, políticas y programáticas para el inicio de su mandato.

La jornada del presidente electo continuará con otra cita institucional relevante: una reunión con consejeros y la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, donde se espera abordar proyecciones económicas y el escenario financiero del país.

Posteriormente, Kast sostendrá una reunión con la expresidenta Michelle Bachelet, uno de los gestos políticos más simbólicos de su agenda, y tendrá un almuerzo con el excanciller Roberto Ampuero. Entre las 15:00 y 15:30 horas está previsto su encuentro con el fiscal nacional Ángel Valencia.

Tras completar su agenda en Chile, el presidente electo viajará a Ecuador, donde se reunirá con el mandatario Daniel Noboa, en lo que se proyecta como una señal de continuidad en su ronda de contactos internacionales.