Ripamonti revive ofensiva contra Las Salinas por obras provisorias “sin el permiso correspondiente”

El 26 de agosto la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Viña del Mar recibió una declaración jurada de la Inmobiliaria Las Salinas para construir obras provisorias en su terreno de Av. Jorge Montt. Allí la empresa está descontaminando con bacterias los remanentes que dejó la actividad petrolera en el sector (1919-2003). Para ello cuenta con un permiso ambiental (RCA) ratificado por la Corte Suprema. Su objetivo es construir un nuevo barrio con tres mil unidades de departamentos.

Pero luego de visitar el lugar y constatar la construcción de cierres perimetrales, una zona de generadores eléctricos y siete edificaciones de un piso (contenedores) para oficinas y camarines, la alcaldesa Macarena Ripamonti (FA) decretó la demolición de las estructuras levantadas “sin el permiso correspondiente”, informó. En específico, mencionó la falta de recepción municipal y su emplazamiento “en área de riesgo sin las respectivas autorizaciones”.

Hace años que Ripamonti no criticaba públicamente el proyecto de Las Salinas. En 2022, durante la tramitación de la RCA, emplazó al Comité de Ministros de Gabriel Boric a rechazar el saneamiento, de lo contrario, el Presidente “perdería su confianza”. Tanto diputados del FA como organizaciones ambientales y ciudadanas manifestaron reparos a la iniciativa acusando perjuicios a la salud de la población; sin embargo, estos fueron desestimados por la institucionalidad ambiental.

En respuesta a la orden de demolición, la empresa interpuso una «reclamación de acto administrativo» en el 3° Juzgado Civil de Viña del Mar para revocar el decreto, pues según informó a Aquí Valparaíso estas obras temporales sí fueron incluidas en la RCA y contaron con un permiso provisorio del municipio otorgado solo por un año.

Ocho meses antes de que venciera, pidieron renovarlo, pero la DOM les indicó que debían solicitarlo a la seremi Minvu, que luego les habría indicado que “según la nueva normativa, se podía continuar con la faena mediante una declaración jurada, asumiendo la responsabilidad de la instalación. Sin embargo, el municipio rechazó esta opción, alegando que la declaración jurada no cumplía con los requisitos legales, generando un conflicto en cuanto a la interpretación de las normativas vigentes”.

Un integrante del proyecto comenta que “está clara que la incorporación de Joan Saavedra como DOM es justamente ‘tramitar’ a Las Salinas. La alcaldesa estuvo silente durante bastante tiempo. Ahora el municipio toma un camino propio dentro de sus competencias: ponerle cortapisas a todo permiso que entre; o sea, permisología asociada a la normativa local o al Plan Regulador Comunal. El saneamiento continúa, pero hay desgaste y conflictúa el ambiente”.