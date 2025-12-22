Rosanna Costa se reúne con Presidente electo Kast: estuvo presente Jorge Quiroz

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, sostuvo este lunes una reunión con el presidente electo José Antonio Kast en la denominada “Moneda chica” ubicada en Las Condes, instancia a la que también asistieron consejeros del ente rector y el asesor económico del futuro Mandatario, Jorge Quiroz.

A la salida del encuentro, Costa lo calificó como “una muy buena reunión. Una reunión de carácter protocolar en que el presidente manifestó la valoración muy grande que tiene en la institucionalidad, dentro de este concepto, la institucionalidad del Banco Central, es algo que valora profundamente”.

La economista detalló que en la cita se abordó el escenario macroeconómico del país y se entregaron los últimos informes elaborados por el Banco Central. Recalcó que la instancia “fue de carácter protocolar” y que los temas tratados se enmarcaron en aspectos generales de coordinación institucional.

Consultada por el ajuste fiscal de US$6.000 millones anunciado por Kast durante la campaña, Costa fue enfática en señalar que esa discusión corresponde al próximo equipo económico del gobierno entrante. “Esa es una materia que tiene que definir el próximo ministro de Hacienda. El presidente electo va a dar las instrucciones y van a definir cuál es su calendario. Esa es una materia que no está en el terreno nuestro hoy día”, sostuvo.

También añadió que el Banco Central evaluará los anuncios cuando se transformen en definiciones concretas: “Cuando sepamos el contenido, vamos a evaluar y vamos a incorporarlo en nuestra proyección”.

Desde el comando del presidente electo destacaron el tono institucional del encuentro, que forma parte de la agenda de reuniones que Kast mantiene con distintas autoridades mientras avanza el proceso de conformación de su futuro gabinete y sus definiciones programáticas.