Presidente electo Kast baja tono a reclamo republicano por “amarres”: “La urgencia es la seguridad”

El Presidente electo, José Antonio Kast, optó por bajar el tono al reclamo levantado por su propio sector —Partido Republicano y Chile Vamos— en torno al supuesto “amarre” de funcionarios públicos y llamó a reordenar las prioridades del debate político, poniendo el foco en las urgencias sociales.

El giro del Presidente electo se produjo desde Ecuador, donde sostuvo una reunión bilateral con el mandatario Daniel Noboa, y marcó distancia del tono más duro que había instalado su bloque en los últimos días.

La semana pasada, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, advirtió en diálogo con La Segunda que avanzar en ese “amarre” podría dañar la relación futura con el próximo Gobierno. Si bien valoró la reunión con el Presidente Gabriel Boric y sus ministros, sostuvo que lo incluido en el proyecto de reajuste representa una señal preocupante y alertó sobre eventuales decisiones que, a su juicio, corresponderían a la próxima administración.

En paralelo, desde la UDI advirtieron que recurrirán al Tribunal Constitucional si es que norma de “amarre” de funcionarios públicos logra aprobarse. Esa misma semana, el mismo José Antonio Kast declaró: “si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide”.

Hoy, consultado por la ley de reajuste al sector público y el polémico artículo que ha tensionado la relación entre el Gobierno saliente y el entrante, José Antonio Kast señaló que no ve necesario recurrir a normas de “amarre” para resguardar a quienes realizan bien su trabajo. Más allá de eso, advirtió que la discusión está desviando la atención de los problemas que hoy afectan directamente a la ciudadanía. “La urgencia en Chile es la seguridad, la atención de salud, la calidad de la educación y la falta de viviendas”, enumeró.

“Una señal equivocada”

Si bien reconoció que el Ejecutivo puede avanzar en distintas materias en paralelo, el Presidente electo cuestionó el momento en que se está dando este debate, justo al cierre de una administración y en la antesala de otra. A su juicio, incorporar normas de este tipo en una ley de reajuste envía “una señal equivocada” y no contribuye a abordar las prioridades sociales más inmediatas.

En esa línea, Kast interpeló directamente al Presidente Gabriel Boric y lo llamó a poner orden en su sector. Sostuvo que el Mandatario tiene la capacidad de pedir a sus ministros y parlamentarios que se concentren en lo urgente, recordando que ambos sostuvieron recientemente una reunión en La Moneda para coordinar un traspaso de mando ordenado y con disposición al diálogo.

El Presidente electo también advirtió que la polémica por el reajuste no va en sintonía con ese clima. “Tuvimos una muy buena reunión para ir conversando cómo va a ser el traspaso de un gobierno a otro. Creo que esto no ayuda a ese buen traspaso”, subrayó, dejando claro que no pretende que este tema se convierta en el eje de la relación entre ambas administraciones.