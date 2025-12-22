Ministro Elizalde desmiente a Vodanovic: dice que protocolo sobre “amarres” es “público”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, salió al paso de las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien aseguró desconocer el protocolo de acuerdo firmado entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público en el marco del reajuste del 2026, particularmente el punto que restringe que funcionarios a contrata sean despedidos únicamente por “necesidades del servicio”.

Durante una entrevista con radio Universo, Vodanovic afirmó que en el oficialismo no hay claridad sobre el contenido del documento. “Ayer yo conversé con varios de los senadores de mi bancada y también del PPD, y ninguno está informado de esta supuesta norma ni de los términos del protocolo. Entonces, la verdad es que cuesta entender cuál es el sentido. No está la norma redactada, no la hemos visto. Por lo tanto, aquí hay un protocolo que tampoco nos han mandado”, señaló.

También añadió que ha debido informarse por la prensa. “He leído toda la prensa, pero desde el Ministerio de Hacienda nadie nos ha enviado el protocolo”, sostuvo, insistiendo en que espera que haya “diálogo político” antes de que la discusión llegue al Congreso.

Consultado por estas declaraciones, Elizalde defendió la actuación del Ejecutivo y subrayó que el acuerdo no solo existe, sino que ha estado disponible para revisión pública. “Tal como en los años anteriores, se promovió un acuerdo”, dijo primero, destacando la política de conversación con el sector público: “El Gobierno siempre promovió el diálogo con las asociaciones de funcionarios… hemos promovido el diálogo tripartito”.

En ese marco, el ministro fue categórico al descartar que se trate de un documento oculto. “Solo quiero recordar que ese protocolo se hizo público y todos los medios de comunicación dieron a conocer su contenido, tanto así que se ha armado esta controversia. Así que es un protocolo que es público”, afirmó.

Las declaraciones del jefe de gabinete se dan en medio de la controversia generada por el punto del protocolo que busca limitar despidos de funcionarios a contrata, medida que la oposición ha calificado como una “ley de amarre”, mientras el oficialismo debate internamente sobre el alcance real del acuerdo y su tramitación legislativa.