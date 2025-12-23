Tomás Jordán y destitución de Simpertigue: “El dinero privado ha cooptado” a ministros de la Suprema

El abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordán, analizó la decisión del Senado que destituyó al ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue por notable abandono de deberes, marcando un hito institucional por los vínculos del magistrado con abogados privados y beneficios económicos.

Para Jordán, el caso trasciende largamente la discusión sobre nombramientos y conflictos de interés. “El problema está, y lo grave y la profundidad, en que no solamente eran los nombramientos el problema (…) sino que ahora tiene que ver con el dinero que a través de abogados privados se hace llegar a ministros para fallos”, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

En esa línea, aseguró que el punto central que revela la destitución es la captura de influencias por parte de intereses económicos. “Yo creo que es el gran asunto que está hoy día en el caso de Simpertigue, que tiene que ver con estas relaciones espurias con ciertos abogados que se fueron de crucero, pero lo que está de fondo es cómo el dinero privado ha cooptado a ciertos ministros y ministras de la Corte Suprema”, sostuvo.

El constitucionalista destacó también el peso político y jurídico de la votación en la Cámara Alta. “Yo creo que es el asunto de fondo que nos da cuenta la votación de ayer”, recalcó, apuntando a la aprobación del capítulo referido a la causa Codelco–Belaz Movitec y los vínculos con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, conectados a la llamada “trama bielorrusa”.

Finalmente, Jordán subrayó que el fallo no solo sanciona conductas individuales, sino que abre una alerta mayor sobre el funcionamiento del máximo tribunal del país y la necesidad de resguardar la probidad judicial.