Auditoría forense detecta irregularidades contables y golpea patrimonio de Clínica Las Condes

La crisis de gobernanza en Clínica Las Condes sumó un nuevo y delicado capítulo. La compañía informó a la Comisión para el Mercado Financiero que una auditoría forense independiente detectó registros manuales injustificados y otras prácticas contables incorrectas en los ejercicios 2023 y 2024, tanto en la clínica como en sus filiales.

El informe obligará a realizar ajustes contables con un impacto negativo estimado de $72.791 millones en el patrimonio, producto de correcciones y de la reexpresión de los estados financieros de ambos períodos. Los cambios, precisó la empresa, serán incorporados en los estados financieros de 2025, en un proceso que busca ordenar una contabilidad severamente cuestionada.

El golpe no es solo financiero. El directorio —por unanimidad— resolvió ejercer acciones judiciales y administrativas contra los responsables de las irregularidades, abriendo la puerta a un conflicto legal que podría escalar y tensionar aún más a una institución ya golpeada por pérdidas, juicios y cambios de control.

En paralelo, CLC informó que durante 2025 realizó la tasación de sus propiedades, plantas y equipos conforme a normas internacionales, lo que generará un efecto positivo en el patrimonio por $71.589 millones. Con ello, el impacto neto de ambos movimientos se reduciría a $562 millones negativos, una cifra marginal frente al daño reputacional que deja al descubierto la auditoría.

La clínica aseguró que continuará con el proceso de regularización contable y con las instancias administrativas correspondientes. Pero el caso vuelve a poner bajo escrutinio la gestión histórica de una de las instituciones de salud privada más emblemáticas del país, ahora enfrentada no solo a un ajuste financiero, sino a una severa crisis de confianza.

