Diputada Hube le responde a Karamanos: “A veces el silencio es señal de madurez política”

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Los dichos de Karamanos sobre el rol de la primera dama que vuelve con María Pía Adriasola encendieron el debate, pues la expareja del Presidente Boric dijo “que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea”. Ante esto, Hube le contestó que le parecía “audaz” su comentario.

La diputada electa de la UDI, Constanza Hube, le respondió a Irina Karamanos, expareja del Presidente Gabriel Boric, quien hoy analizó la incorporación del puesto de la primera dama que vuelve junto a la esposa del Presidente electo, María Pía Adriasola.

Hube publicó recientemente un video a través de la cuenta Instagram de la UDI, en el cual le contestó a Karamanos por sus dichos. La diputada dijo que “parece bien audaz, por decirlo menos, que la expareja del Presidente Boric, quien reemplazó la institución de la primera dama y lo reemplazó por un gabinete con su propio nombre, venga a hacer críticas tan desafortunadas. A veces el silencio es señal de madurez política”.

Cabe recordar los polémicos dichos de Karamanos que han encendido las críticas: “Parece todo un dilema el de Pía, salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que-retrocediendo el reloj-llena el “vacío” dejado por reinados. Sacos de dormir o tronos en el Palacio. Que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea”.

Karamanos, quien hace tiempo no aparecía en el ojo público, hoy encendió el debate con respecto al rol y lo que representa la institución de la primera dama. Su paso por La Moneda como la entonces pareja del Presidente Boric no estuvo exento de polémicas, como bien recuerda la diputada electa, pues tuvo la intención de reformular y desvincularla de una lógica tradicional.

