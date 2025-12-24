Incendio forestal en Pudahuel obliga a declarar segunda alarma cerca de la Ruta 68 y aeropuerto

Un incendio forestal se registra durante la tarde de este miércoles en la comuna de Pudahuel, en el sector El Noviciado, a la altura de la Ruta 68, en cercanías del aeropuerto.

Auditores reportaron una densa columna de humo visible desde distintos puntos del sector. En la emergencia trabajan voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, con apoyo del Cuerpo de Bomberos de Quilicura.

El fuego afecta vegetación en los sectores de Las Lilas y Los Maitenes, situación que llevó a declarar segunda alarma de incendio para reforzar el combate del siniestro.

Desde Transporte Informa advirtieron visibilidad reducida en la zona y llamaron a los conductores a extremar la precaución y facilitar el desplazamiento de los equipos de emergencia.