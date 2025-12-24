La “supergripe” ya está en Ñuble: detectan el primer caso en la comuna de San Carlos

Y cuando ya comenzaba a cundir el miedo por la llegada al país de la variante subclado K de la influenza A(H3N2), apareció el primer caso en Ñuble, específicamente en la comuna de San Carlos. Por ende, las autoridades reforzaron el llamado a la vacunación contra la Influenza, sobre todo en aquellos grupos de mayor riesgo.

El paciente fue detectado gracias al sistema de vigilancia centinela, el cual permite monitorear permanentemente la circulación de virus respiratorios en ciertos centros de salud. Al momento, se ha informado que la persona contagiada se encuentra en buenas condiciones.

Para colmo, Ñuble se transformó también en la primera región donde se detectó una mutación del virus en cuestión y si bien no se ha registrado un aumento en hospitalizaciones por esta causa, se mantiene una permanente vigilancia frente a lo que podría ser un alza en el número de contagios.

La variante subclado K de la influenza A(H3N2) no solo se ha transformado en tema de preocupación sanitaria para Chile, sino también para los vecinos de Perú y Bolivia. Es más, en Brasil se ha registrado un aumento considerable de casos de esta enfermedad que ha circulado ampliamente por distintas regiones del mundo desde agosto de este año.

Para que lo tenga claro, le contamos que la OMS y las autoridades de salud indican que los síntomas son similares a la influenza estacional común. Por ende, un eventual contagiado podría presentar una repentina fiebre alta y escalofríos, dolores musculares y articulares intensos, fatiga extrema, tos seca y dolor de garganta. Hay que considerar que esta patología puede causar cuadros más graves en adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

Y por si le quedan dudas, las vacunas siguen ofreciendo una protección significativa contra la enfermedad grave y su hospitalización, aunque la efectividad contra el contagio leve puede ser menor debido a las mutaciones del subclado. Así que si quiere estar protegido, vacúnese calladito y con una sonrisa, mire que la protección que adquirirá es impagable.