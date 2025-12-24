Rostros nuevos para el futuro gabinete regional de Kast: ¿Cuál es el perfil en Ñuble?

Bien se puede imaginar usted que las tratativas para buscar los mejores nombres de cara a la conformación del nuevo gabinete regional andan a la orden del día. Y aunque de posibles nombres poco y nada se sabe, quisimos averiguar para dónde va la micro y cuál es el perfil buscado en las nuevas autoridades que deberán tomar el timón local.

Fuentes de Aquí Ñuble ligadas al bloque de centroderecha indicaron que repetir los nombres del segundo gobierno del Presidente Piñera sería un error. Por tanto, el perfil que se pretende instalar va en la búsqueda de profesionales jóvenes, que sean rostros nuevos, con buen conocimiento de la realidad regional y, sobre todo, que posean un correcto manejo político.

En ese sentido, la primera conversación se ha centrado en encontrar a quien se hará cargo de la Delegación Presidencial Regional, y aunque aún no hay nombres integrando alguna terna, el del abogado y excandidato a diputado Diego Sepúlveda sería el que llena transversalmente el paladar político. Sin embargo, el jurista era ya considerado una pieza segura para llegar a La Moneda con el entrante gobierno, por lo que habrá que ver cómo se desarma esa madeja.

En la órbita siguen flotando nombres como el de la exconsejera constitucional Carolina Navarrete y la diputada Marta Bravo, derrotada en las últimas elecciones parlamentarias. Incluso se ha mencionado al exdiputado y otrora embajador de Chile en Paraguay, Jorge Ulloa, quien compitió en las pasadas elecciones municipales por la alcaldía de Quillón. Todos esos nombres pertenecen a la UDI, que fue el conglomerado que hizo sus primeros movimientos en “La Moneda Chica” y en tiempo récord.

Evitar los mismos errores

Fue el diputado Felipe Camaño quien pegó el primer campanazo de lo que muchos piensan y nadie quiere decir, solicitando no repetir vicios de otras ocasiones y abstenerse de entregar cargos a personas que no tengan la debida preparación para asumirlos, pues pese a no pertenecer al bloque ganador, el parlamentario espera que el nuevo gobierno traiga consigo un estilo diferente.

“El 21 de diciembre de 2023 presenté un proyecto de ley para terminar con estas prácticas porque es inaceptable que cargos técnicos se usen como premios de consuelo para candidatos derrotados o como verdaderos trampolines electorales. Si eso sucede, será una señal clara de que no hubo cambio alguno”, indicó.

El legislador ñublensino añadió que “lo peor que podría hacer el electo Presidente José Antonio Kast sería cometer el mismo error del excandidato Gabriel Boric, quien aseguró que no caería en el apitutamiento. Eso daña la fe pública y acaba desilusionando a la ciudadanía”.