Velasco critica propuesta de eliminar contribuciones a la primera vivienda: “Estupidez sin nombre”

El exministro de Hacienda y decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics, Andrés Velasco, cuestionó la propuesta del Presidente electo José Antonio Kast de eliminar las contribuciones a la primera vivienda.

“Eliminar las contribuciones a la primera vivienda es una estupidez sin nombre”, afirmó en conversación con Radio Duna, advirtiendo que en Chile el impuesto a la propiedad es bajo en comparación internacional.

Velasco añadió que la medida carece de sustento técnico: “Decir ‘usted se compró una casa, no va a pagar porque es primera vivienda’, es contrario a cualquier principio sano de las finanzas públicas. Es populismo puro. Espero que se les olvide”.

Incluso frente al argumento de proteger a adultos mayores con dificultades para pagar, el economista aseguró que existen mecanismos específicos sin eliminar el tributo. “Alternativa A: el Estado tiene una cuenta… usted no lo ha pagado hoy, pero el día en que usted fallezca le cobramos el valor presente”, indicó.

Agregó una segunda opción: “Si quieres ser más high-tech… aplicas una hipoteca inversa. El banco paga y cuando la casa se vende, el banco se paga”.

A su juicio, esto permite abordar problemas de liquidez sin eximir a patrimonios altos: “No se justifica que alguien del 0,01% más rico del país deje de pagar porque está sentado sobre un sitio que vale mucha plata”, cerró.